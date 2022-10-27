Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2022 yılı Eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 852 milyon 7 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın eylül ayında bu rakam 4 milyar 447 milyon 102 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 99 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da artış gösterdi.

Öte yandan, ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 2 milyon 984 bin 449 tona yükseldi.