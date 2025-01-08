Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azalıyor: Ham petrol ithalatı yüzde 26,3 düştü

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik yürüttüğü politikalar ve projeler, somut sonuçlar vermeye başladı. 2024 yılının Ekim ayında ham petrol ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26,3 azalarak 2 milyon 180 bin tona geriledi. Gabar Dağı’ndaki üretim artışıyla birlikte günlük petrol üretimi, ülke genelinde 125 bin varile ulaştı.

Ham petrol ithalatında dikkat çekici düşüş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2024 yılı Ekim ayında yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin tona düştü. Bu azalışın büyük kısmını ham petrol oluşturdu. Ham petrol ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 gerileyerek 2 milyon 180 bin ton olarak kaydedildi.

Gabar dağı petrol üretimi ile ekonomiye katkı

1 milyar varil petrol rezervine sahip olduğu belirlenen Gabar Dağı, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde kilit rol oynuyor. 2024 yılını 70 bin varil günlük üretimle kapatan bölgede, yeni yılın ilk haftasında üretim 73 bin varile yükseldi. Bu artışın yıllık katkısı 2 milyar doları aştı. Gabar’daki üretimle Türkiye’nin toplam günlük petrol üretimi 125 bin varil seviyesine ulaştı.

Ekonomist Mesut Balta, Gabar’daki üretimin hem Türkiye ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını vurguladı. Balta, Şırnak’ın petrol üretiminde artan ivmesiyle "petrol kenti" olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Genç istihdamına katkı

Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi, Şırnak ekonomisine yeni fırsatlar sunuyor. Mesut Balta, özellikle genç işsizlikle mücadele için petrol sektörünün bölge halkı açısından bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Balta, bölgedeki göçü azaltacak ve sanayileşmeyi destekleyecek planlamaların önemine dikkat çekti.