Türkiye'nin fast food devi iki markanın yüzde 44'ü satıldı

Türkiye genelinde 57 şehirde 330'u aşkın şubesi bulunan Tavuk Dünyası ile 35 şehirde 200'e yakın şubesi ile hizmet veren Dürümle’nin yarıya yakın hisseleri satıldı.

Yüzde 44 hissesi satıldı

Ancak Esas Holding'ten yapılan açıklamada iki restoran zincirinin yüzde 44 hissesinin Esas Private Equity ve Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding’in oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alındığı öğrenildi.

Fast food sektöründe 11 yılı geride bırakan Tavuk Dünyası'nın çoğunluk hisseleri, 2015 yılında özel sermaye fonu Mediterra Capital'in iştiraki GRI Gıda tarafından satın alınmıştı. 2020'de kurulan Dürümle'nin çoğunluk hisseleri de Mediterra Capital tarafından yönetiliyordu.