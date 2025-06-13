Türkiye'nin finans ve web3 ekosistemini şekillendiren 10 isim belli oldu!

LHoFT Vakfı'nda Eğitim ve Yetenek Programları Başkanı Anthony Martini, LinkedIn'de Türkiye'nin finans ve web3 ekosistemini şekillendiren 200 ismi seçmek üzere dikkat çeken bir anket başlattı.

Anketine 2025'te Türkiye'nin finans ve web3 ekosistemini şekillendiren en iyi 10 ismi açıklayarak başlayan Martini; Türkiye'nin genç ve dijital iş gücü ile kripto düzenlemelerine işaret ederek hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkat çektiğini ifade etti.

Belirsizliklerle mücadele ederek geliştiler

Türkiye'nin AB sermayesini, MENA likiditesini ve Asya teknolojisini birbirine bağlayan stratejik bir coğrafyada olduğunu belirten Martini, ülkenin belirsizliklerle mücadele ederek geliştiğini belirtti.

Martini'nin "Türkiye'de LinkedIn'de Finans ve Web3 Alanında En İyi 200 Ses" başlıklı anketinde kurucular, yöneticiler, teknoloji uzmanları, akademisyenler, politikacılar ve gazetecilerden çok sayıda isim yer alırken, dikkat çeken ilk 10 isim arasında finans uzmanı, Dünya Gazetesi Yazarı Çağrı Koray Öztopçu'da bulunuyor.

Martini bu isimlerin "geleceği inşa eden, bilgiyi amaç ve tutarlılıkla paylaşan vizyonerler, yenilikçiler ve bağlayıcılar" olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de finans ve web3 alanında öne çıkan 10 isim

2025'te LinkedIn'de Türkiye'nin Finans ve Web3 Alanında öne çıkan 10 isim şöyle:

1. Hakan Aran: İş Bankası Genel Müdürü

2. Kaan GÜR Akbank Genel Müdürü

3. Deniz Güven: Fintech lideri

4. Selim K.: HSBC Menat CEO'su

5. Dr. Barış Esen : Ekonomik tahminci

6. Ufuk Bilgetekin: TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı

7. Pınar Kuriş: QNB Sigorta'nın CEO'su

8. Mete Başkaya: Blockchain öğretim görevlisi

9. Çağrı Koray ÖZTOPÇU: E-mobilite finansmanı

10. Prof. Dr. Murat Akkaya: Sürdürülebilirlik profesörü