Türkiye'nin fındık ihracatı beş ayda 1,3 milyar doları aştı

Türkiye, fındık ihracatında elde ettiği yüksek gelirle dünya pazarındaki lider konumunu sürdürüyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 1 Eylül 2024 - 31 Ocak 2025 dönemini kapsayan beş aylık süreçte Türkiye, toplam 160 bin 412 ton fındık ihraç etti. Bu ihracattan elde edilen gelir, 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar olarak kaydedildi.

Fındık ihracatındaki bu yükselişin, dünya genelinde fındığa olan talebin artması ve Türkiye'nin kaliteli üretimiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Geçen sezonun aynı döneminde fındık ihracat miktarı 141 bin 564 ton olmuş ve 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlanmıştı.