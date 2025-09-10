Türkiye'nin fındık ihracatından 1.4 milyar dolarlık gelir
Türkiye, 2025 yılının ilk sekiz ayında fındık ihracatından 1 milyar 466 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, 174 bin 914 ton fındık ihraç edildi.
Türkiye, yılın ilk sekiz ayında fındık ihracatından önemli bir gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos 2025 döneminde yurt dışına 174 bin 914 ton fındık satıldı. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
2024 yılının ilk sekiz ayında 188 bin 523 ton fındık ihraç edilmiş ve bu ihracattan 1 milyar 539 milyon 892 bin dolar gelir sağlanmıştı.