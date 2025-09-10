Türkiye'nin fındık ihracatından 1.4 milyar dolarlık gelir

Türkiye, yılın ilk sekiz ayında fındık ihracatından önemli bir gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos 2025 döneminde yurt dışına 174 bin 914 ton fındık satıldı. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının ilk sekiz ayında 188 bin 523 ton fındık ihraç edilmiş ve bu ihracattan 1 milyar 539 milyon 892 bin dolar gelir sağlanmıştı.