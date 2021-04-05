Türkiye'nin fırsatları uluslararası yatırımcılara anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) iş birliğiyle, ABD Ticaret Odası'nın desteğiyle hayata geçirilen "Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri" webinar serisinin ilki "Yatırım Perspektifi" ana başlığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, salgın sırasında tedarik zincirinin önemine herkesin şahit olduğunu belirterek, Türkiye'nin, tüketim malları açısından neredeyse hiç sıkıntı çekmeden ekonomisinin direncini ve gücünü gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, güvenilir sanayi kültürüyle küresel şirketler için daha önemli hale geldiğini aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmek ve güvence altına almak için çekici bir lokasyon olarak öne çıkıyor. Nitelikli, çalışkan ve şirkete bağlı iş gücüyle giderek daha deneyimli sanayi şirketleri ve coğrafi olarak Avrupa Birliği (AB) ve MENA'ya yakın olmanın avantajıyla Türkiye, tüm uluslararası ticaret ağlarının merkezinde ve doğrudan yabancı yatırımların bir numaralı adayıdır."

Türkiye'nin çekici yatırım alanları

Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin önemli fırsatlar sunduğu alanlara işaret ederek, "Yenilenebilir enerji üretimi teknolojileri, petrokimyasallar, kimyasal ürünler, tıbbi ürünler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji yatırımları, savunma sistemleri, hava aracı ve uzay teknolojileri, bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin yatırımcılar için çekici olan yatırım alanları olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da KOBİ'ler ve çatı kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak onları yeşil geçiş ve dijital ekonomiye hazır hale getirdiğini söyledi.

Bakanlık olarak organize sanayi bölgelerinin (OSB) büyütülmesi için finansal destek sağladıklarını aktaran Dönmez, ayrıca altyapı harcamaları için OSB'lere düşük maliyetli ve uzun vadeli krediler verdiklerini, yatırımcılara OSB'lerin içinde ya da dışında arsa tahsis ettiklerini anlattı.

"Daha dirençli ve dinamik bir üretim kapasitesi inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem de salgın nedeniyle ortaya çıkan sürecin herkes için zor bir dönem olduğunu ve salgının yeni zorluklar getirdiğini söyledi.

Salgının dünyaya yayılmasından çok daha önce küresel değer zincirinde başlayan şiddetli değişimi COVID-19'un yeniden gün yüzüne çıkardığını belirten Erdem, salgınla birlikte tedarik zincirlerindeki dijitalleşmenin, yapay zekadaki ilerlemenin, katmanlı üretimin, koruyucu politikalara eğilimdeki artışın ve küresel değer zincirlerinde yaşanan değişimin hız kazandığını kaydetti.

Erdem, "Gelecek dönemde şirketlerin tedarik zincirlerine yönelik bölgeselleşme ve çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda, yerel endüstriyel kümelenmeyi geliştirmeye daha fazla odaklanacağız. Böylece ağımızı güçlendirerek daha dirençli ve dinamik bir üretim kapasitesi inşa edeceğiz." dedi.

"Türkiye, tedarikte ABD şirketleri için cazip bir ülke"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ise AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri webinar serisinin ilkini yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özsoy, "Etkinlikte, iş insanlarına uluslararası ticaret ve yatırım ağlarında devam eden gelişmeler çerçevesinde ülkemizin yatırım çekiciliği ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi ve uzmanlarla etkileşim fırsatı sunduk." dedi.

Çok uluslu şirketlerin, tedarik zincirlerinin aksamaya uğramasıyla deniz aşırı üretim faaliyetlerini yeniden konumlandırmak ve tedarikçilerini kaynak ve hedef pazarlara yakın bir şekilde güvence altına almak için alternatif lokasyonlar aradığını belirten Özsoy, "Üretim kabiliyetleri, vasıflı ve rekabetçi iş gücü, AB ve MENA pazarlarına yakınlığı ve uluslararası serbest ticaret ağlarıyla Türkiye, ABD şirketlerinin tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmesi ve güvence altına alması için cazip bir ülke olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Hakan Güldağ ve yazar Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz ve ODTÜ Teknokent Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Alemdar değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, "Küresel Değer Zinciri Sohbetleri" serisi kapsamında gelecek aylarda gerçekleştirilecek webinar'ların sırasıyla "bölgesel ticari ilişkiler", "yeşil mutabakat" ve "vergi mekanizması" konularına odaklanacağı bildirildi.