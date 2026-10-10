Türkiye'nin fıstık ihracatında sert düşüş! 9 ayda 71 milyon dolarlık kayıp

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Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fıstıkta, 2026 yılının ilk dokuz ayında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat geliri yaklaşık 71 milyon dolar azalırken, üretimdeki dönemsel dalgalanmalar ve olumsuz hava koşulları sektörü etkiledi.

151,8 milyon dolardan 80,9 milyon dolara düştü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin 2025 yılının ocak-eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, 2026'nın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolara geriledi. Böylece ihracat geliri bir yılda 70 milyon 921 bin dolar azaldı.

Türkiye, 2025 yılının tamamında ise 94 ülkeye gerçekleştirdiği fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etmişti.

2026 fıstık üretiminde neden "yok yılı" oldu?

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstık üretiminin doğal olarak bir yıl yüksek, bir yıl düşük seyrettiğini belirtti.

Bu nedenle 2026'nın sektörde "yok yılı" olarak değerlendirildiğini ifade eden Akbaş, geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının da bu yılki rekolte üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fıstığın yemeklerden tatlılara, çerezden çikolataya kadar birçok alanda kullanılan stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Akbaş, üreticilerin zorlu koşullara rağmen hasadı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yeni sezon fıstıklarla ihracatta artış bekleniyor

Yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmeye başladığını açıklayan Faruk Akbaş, yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerini şöyle anlattı:

"Olumsuz hava şartlarına ve bu yılın yok yılı olmasına rağmen üreticilerimiz hasadını gerçekleştirdi. Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı. Bu ürünlerin ihracata dahil olmasıyla birlikte özellikle yılın son çeyreğinde ihracatımızın daha da yukarıya çıkacağını öngörüyoruz."

Türk fıstığı için yeni ihracat pazarları hedefleniyor

Faruk Akbaş, Türk fıstığının kendine özgü aroması ve kalite özelliklerinin yurt dışındaki talebi artırdığını belirtti.

Mevcut ihracat pazarlarını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akbaş, yeni ülkelere açılmayı da hedeflediklerini söyledi.

Akbaş, Türk fıstığının daha fazla ülkede tüketiciyle buluşturulmasının ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesinin sektörün ihracat potansiyelini artırmak açısından önemli olduğunu vurguladı.