Türkiye’nin girişimcileri global sahneye taşınıyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Silikon Vadisi merkez­li Pegasus Tech Ventu­res tarafından düzen­lenen uluslararası girişimci­lik yarışması Startup World Cup (SWC), bu yıl ilk kez Tür­kiye'de düzenleniyor. Startup World Cup’ın Türkiye ayağı­nın kurulmasına öncülük eden Dr. Ali Cihan Kurt, ilk teması ocak ayında Las Vegas’ta dü­zenlenen CES’te kurulduğunu anlattı. San Francisco’da dü­zenlenecek final ayağında ka­zanan girişimin 1 milyon dolar yatırım ödülü alacağı zirvenin detayları ve girişimcilik eko­sisteminin gelişimini DÜN­YA Gazetesi’ne değerlendiren Kurt, “Her yıl başarılı girişim­leri Silikon Vadisi'nde binler­ce yatırımcının önüne çıkabil­dikleri bir sahneye taşıyacağız. Aslında İstanbul ile San Fran­cisco arasında bir köprü oluş­turmuş oluyoruz. Bir ilişki ve iletişim ağı oluşturacağız. İs­tanbul'u teknoloji girişimciliği alanında çok önemli bir mer­kez olarak görüyoruz. O neden­le İstanbul'a yakışır bir iş çı­karmak için çalışıyoruz” dedi.

Hedef Avrupa Zirvesi’ni İstanbul’a taşımak

Silikon Vadisi merkezli Pe­gasus Tech Ventures tarafın­dan hayata geçirilen bu proje, 9 yıldır her sene 100 noktada dünyada 60 ülkede gerçekleş­tiriliyor. 100 noktadaki birin­ciler her sene yine büyük bir zirvede San Francisco'da bu­luşuyor. Startup World Cup zirvesinde, sektördeki bütün yatırımcıları ve başarı sağla­mış girişimciler biraya geli­yor. Yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği zirve katılımcı­larının neredeyse yarısı da ya­tırımcılardan oluşuyor. Ulus­lararası girişimcilik merkezi Synergia’nın da Kurucu Orta­ğı olan SWC Türkiye Genel Ko­ordinatörü Dr. Ali Cihan Kurt, 2017’den bu yana ABD’de her sene düzenlenen CES fua­rına bir delegasyonla katıl­dıklarını anlatarak, “En son ocak ayında CES’e gittiği­mizde 42 Türk firmasının yer aldığı bir delegasyonla yer aldık. Aynı tarihlerde Startup World Cup'un Las Vegas Zir­vesi’ne de katılma fırsatı bul­duk. Oradaki organizatörlerle tanıştık ve Türkiye’de düzen­lemek üzere bir partner ara­yışı içinde olduklarını öğren­dik. Partnerlik teklifi üzerine görüşmelere başladık ve an­laşmayı sağladık. İşe İstanbul ile başlıyoruz ama hedefimiz önümüzdeki yıllarda Avrupa zirvesini İstanbul'a taşıyabil­mek. Amacımız, girişimcilerin sahneye çıkması, ödül alma­sından öte ülkemizi, kentimi­zi uluslararası bir ağın parça­sı haline getirmek. Yurt dışına açılmak isteyen girişimcile­rin o ağı kurmalarına aracılık etmek istiyoruz. Şimdiden 50'nin üzerinde yerli tekno­parklarımız, yatırım şirketle­rimiz, girişimcilik merkezleri, TEKMER’ler paydaşımız oldu. Her geçen günde paydaş sayı­mızı arttırı­yoruz. BTM ve Ardven­ture stra­tejik ortak­larımız. Et­kinliğimizin ev sahipliğini de BTM’nin Fulya kampüsü yapa­cak” diye konuştu.

Bir yılda 50 bin katılımcı ağırlıyor

Startup World Cup’a yılda 50 binden fazla katılımcıyı ağır­ladığını anlatan Kurt, 2 bin 500'den fazla yatırımcının yer aldığı etkinliklerde 500'den fazla konuşmacı yer bulduğu­nu söyledi. Kurt, geçen yıl Ja­ponya’dan katılan yapay zekâ destekli erken teşhis için kullanı­lan bir teknoloji gi­rişimi birincilik el­de ederek 1 milyon dolarlık yatırım ödü­lünün sahibi olduğu bilgisini paylaşarak, “Şirket bu sayede ABD pazarına da girmeyi ba­şararak değerlemesini çok kısa sürede ikiye üçe kat­lamayı başardı. ABD pazarına girmeyi başaran girişimlerin gelişim ivmelerinin bir anda yükseliyor. Mesela global oto­motiv markaları kendi bünye­lerinde Ar-Ge çalışması yap­mak yerine maliyet etkin bir stratejiyle startup’ların geliş­tirdiği teknolojileri kullanma­yı tercih ediyor. Böylece hem o girişimler yatırım adlıkları için değeri artıyor hem de şir­ketler ileri teknoloji sistemlere yüksek maliyetler ödemeden ulaşma imkânına sahip oluyor. Pegasus Tech Ventures de bu eşleşmelere aracılık etme nok­tasında önemli bir görev üstle­niyor” ifadelerini kullandı.

“Girişimlere karşılıksız bir şey vermek doğru değil”

Türkiye’de girişim ekosis­teminin gelişimi hakkında da yorum yapan Kurt, kamu, sa­nayi, özel sektör ve üniversite iş birliklerinin girişimcilerin yolunu açma safhasında çok önemli görevler üstlendikleri­ni ifade etti. Kurt, şunları söy­ledi: “Öncelikle kamunun, gi­rişimlere ortaklık yoluyla ya­tırım yapması ve ekosistemi büyüterek bu tür esneklikle­re ulaşmasını takdirle karşıla­mak lazım. Çünkü girişimcile­re tabiri caizse Ar-Ge faaliyet­lerinde hibeler verilebilir ama karşılıksız bir şey vermenin doğru olmadığını düşünüyo­rum. Çünkü mevcut ekonomik dünya al-ver üzerine kurulu. O yüzden kamunun girişimcilere bir kaynak sağlarken, bunu his­se karşılığı sağlıyor olmasının çok doğru bir model olduğunu düşünüyorum. Sadece rakam­lar biraz artırılabilir, Türk Li­rası bazında düşük kalıyor.”

“Bugün teknolojiye yatırım yapan yarın da var olacak”

Kurt, savunma sanayi, tarım ve sağlık gibi alanlardaki girişimlerin önemine dikkat çekerek, teknolojiye yapılacak her yatırımın bu alanları da besleyeceğine işaret etti. Rekabet stratejileri alanında doktora yaptığını kaydeden Kurt, “Uluslararası anlamda da bu 3 alanda önemli bir rekabetin söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii ki teknolojisi daha iyi olan hemen üstünlük sağlıyor. Savunma konusunda asker sayısından ziyade kullandığınız teknolojiyle zararı ne kadar aza indirebildiğiniz ya da mücadele gücünüz ön plana çıkıyor. Artık tarım ve sağlık gibi alanlarda da teknoloji rekabetin bir baskı unsuru haline geldi. Önümüzdeki yıllarda bildiğimiz geleneksel sanayi üretimlerinin belki hiçbiri olmayacak veya çoğunluğu olmayacak. Doğal olarak bugün kazanıp kazandığının belli bir kısmını teknolojiye yatıranlar, yarın da var olacaklar. Bir yandan bugünün işini yaparken bir yandan da öbür günün işini inşa etmek zorundayız” dedi.

Son başvuru 10 Temmuz

Startup World Cup Türkiye 2025 lansmanı 16 Temmuz Cuma Günü Ankara’da, yerel finali ise 26 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’deki organizasyonun yetkili uygulayıcısı olan Synergia, etkinlik stratejik partnerleri Ardventure ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yarışma sürecini Pegasus Tech Ventures ile iş birliğinde yürütüyor. Haziranda başlayan SWC Türkiye 2025’in başvuru süreci 10 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren tüm girişimler istedikleri ülkenin yerel yarışmasına başvurarak ön elemelere katılabilir. Girişimin Türkiye merkezli olması şart değil. Ancak başvuran girişimin fikir aşamasını geçmiş olması bekleniyor. Tüm başvurular startupworldcupturkey. com üzerinden dijital olarak alınacak. Kazanan girişim, 1 milyon dolarlık yatırım ödülü için Silikon Vadisi’nde gerçekleşecek dünya finaline katılacak. Ön değerlendirme sürecinde seçilen 10–12 finalist girişim, 26 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek yerel final sahnesinde sunum yapma hakkı kazanacak.