Türkiye’nin girişimcileri global sahneye taşınıyor
Uluslararası girişimcilik yarışması Startup World Cup (SWC), bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenleniyor. SWC Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Ali Cihan Kurt, 10-12 girişimin global arenaya taşınacağını belirterek, “İstanbul'u teknoloji girişimciliği alanında çok önemli bir merkez olarak görüyoruz. O nedenle bize yakışır bir iş çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Silikon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından düzenlenen uluslararası girişimcilik yarışması Startup World Cup (SWC), bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Startup World Cup’ın Türkiye ayağının kurulmasına öncülük eden Dr. Ali Cihan Kurt, ilk teması ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen CES’te kurulduğunu anlattı. San Francisco’da düzenlenecek final ayağında kazanan girişimin 1 milyon dolar yatırım ödülü alacağı zirvenin detayları ve girişimcilik ekosisteminin gelişimini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendiren Kurt, “Her yıl başarılı girişimleri Silikon Vadisi'nde binlerce yatırımcının önüne çıkabildikleri bir sahneye taşıyacağız. Aslında İstanbul ile San Francisco arasında bir köprü oluşturmuş oluyoruz. Bir ilişki ve iletişim ağı oluşturacağız. İstanbul'u teknoloji girişimciliği alanında çok önemli bir merkez olarak görüyoruz. O nedenle İstanbul'a yakışır bir iş çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.
Hedef Avrupa Zirvesi’ni İstanbul’a taşımak
Silikon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından hayata geçirilen bu proje, 9 yıldır her sene 100 noktada dünyada 60 ülkede gerçekleştiriliyor. 100 noktadaki birinciler her sene yine büyük bir zirvede San Francisco'da buluşuyor. Startup World Cup zirvesinde, sektördeki bütün yatırımcıları ve başarı sağlamış girişimciler biraya geliyor. Yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği zirve katılımcılarının neredeyse yarısı da yatırımcılardan oluşuyor. Uluslararası girişimcilik merkezi Synergia’nın da Kurucu Ortağı olan SWC Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Ali Cihan Kurt, 2017’den bu yana ABD’de her sene düzenlenen CES fuarına bir delegasyonla katıldıklarını anlatarak, “En son ocak ayında CES’e gittiğimizde 42 Türk firmasının yer aldığı bir delegasyonla yer aldık. Aynı tarihlerde Startup World Cup'un Las Vegas Zirvesi’ne de katılma fırsatı bulduk. Oradaki organizatörlerle tanıştık ve Türkiye’de düzenlemek üzere bir partner arayışı içinde olduklarını öğrendik. Partnerlik teklifi üzerine görüşmelere başladık ve anlaşmayı sağladık. İşe İstanbul ile başlıyoruz ama hedefimiz önümüzdeki yıllarda Avrupa zirvesini İstanbul'a taşıyabilmek. Amacımız, girişimcilerin sahneye çıkması, ödül almasından öte ülkemizi, kentimizi uluslararası bir ağın parçası haline getirmek. Yurt dışına açılmak isteyen girişimcilerin o ağı kurmalarına aracılık etmek istiyoruz. Şimdiden 50'nin üzerinde yerli teknoparklarımız, yatırım şirketlerimiz, girişimcilik merkezleri, TEKMER’ler paydaşımız oldu. Her geçen günde paydaş sayımızı arttırıyoruz. BTM ve Ardventure stratejik ortaklarımız. Etkinliğimizin ev sahipliğini de BTM’nin Fulya kampüsü yapacak” diye konuştu.
Bir yılda 50 bin katılımcı ağırlıyor
Startup World Cup’a yılda 50 binden fazla katılımcıyı ağırladığını anlatan Kurt, 2 bin 500'den fazla yatırımcının yer aldığı etkinliklerde 500'den fazla konuşmacı yer bulduğunu söyledi. Kurt, geçen yıl Japonya’dan katılan yapay zekâ destekli erken teşhis için kullanılan bir teknoloji girişimi birincilik elde ederek 1 milyon dolarlık yatırım ödülünün sahibi olduğu bilgisini paylaşarak, “Şirket bu sayede ABD pazarına da girmeyi başararak değerlemesini çok kısa sürede ikiye üçe katlamayı başardı. ABD pazarına girmeyi başaran girişimlerin gelişim ivmelerinin bir anda yükseliyor. Mesela global otomotiv markaları kendi bünyelerinde Ar-Ge çalışması yapmak yerine maliyet etkin bir stratejiyle startup’ların geliştirdiği teknolojileri kullanmayı tercih ediyor. Böylece hem o girişimler yatırım adlıkları için değeri artıyor hem de şirketler ileri teknoloji sistemlere yüksek maliyetler ödemeden ulaşma imkânına sahip oluyor. Pegasus Tech Ventures de bu eşleşmelere aracılık etme noktasında önemli bir görev üstleniyor” ifadelerini kullandı.
“Girişimlere karşılıksız bir şey vermek doğru değil”
Türkiye’de girişim ekosisteminin gelişimi hakkında da yorum yapan Kurt, kamu, sanayi, özel sektör ve üniversite iş birliklerinin girişimcilerin yolunu açma safhasında çok önemli görevler üstlendiklerini ifade etti. Kurt, şunları söyledi: “Öncelikle kamunun, girişimlere ortaklık yoluyla yatırım yapması ve ekosistemi büyüterek bu tür esnekliklere ulaşmasını takdirle karşılamak lazım. Çünkü girişimcilere tabiri caizse Ar-Ge faaliyetlerinde hibeler verilebilir ama karşılıksız bir şey vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü mevcut ekonomik dünya al-ver üzerine kurulu. O yüzden kamunun girişimcilere bir kaynak sağlarken, bunu hisse karşılığı sağlıyor olmasının çok doğru bir model olduğunu düşünüyorum. Sadece rakamlar biraz artırılabilir, Türk Lirası bazında düşük kalıyor.”
“Bugün teknolojiye yatırım yapan yarın da var olacak”
Kurt, savunma sanayi, tarım ve sağlık gibi alanlardaki girişimlerin önemine dikkat çekerek, teknolojiye yapılacak her yatırımın bu alanları da besleyeceğine işaret etti. Rekabet stratejileri alanında doktora yaptığını kaydeden Kurt, “Uluslararası anlamda da bu 3 alanda önemli bir rekabetin söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii ki teknolojisi daha iyi olan hemen üstünlük sağlıyor. Savunma konusunda asker sayısından ziyade kullandığınız teknolojiyle zararı ne kadar aza indirebildiğiniz ya da mücadele gücünüz ön plana çıkıyor. Artık tarım ve sağlık gibi alanlarda da teknoloji rekabetin bir baskı unsuru haline geldi. Önümüzdeki yıllarda bildiğimiz geleneksel sanayi üretimlerinin belki hiçbiri olmayacak veya çoğunluğu olmayacak. Doğal olarak bugün kazanıp kazandığının belli bir kısmını teknolojiye yatıranlar, yarın da var olacaklar. Bir yandan bugünün işini yaparken bir yandan da öbür günün işini inşa etmek zorundayız” dedi.
Son başvuru 10 Temmuz
Startup World Cup Türkiye 2025 lansmanı 16 Temmuz Cuma Günü Ankara’da, yerel finali ise 26 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’deki organizasyonun yetkili uygulayıcısı olan Synergia, etkinlik stratejik partnerleri Ardventure ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yarışma sürecini Pegasus Tech Ventures ile iş birliğinde yürütüyor. Haziranda başlayan SWC Türkiye 2025’in başvuru süreci 10 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren tüm girişimler istedikleri ülkenin yerel yarışmasına başvurarak ön elemelere katılabilir. Girişimin Türkiye merkezli olması şart değil. Ancak başvuran girişimin fikir aşamasını geçmiş olması bekleniyor. Tüm başvurular startupworldcupturkey. com üzerinden dijital olarak alınacak. Kazanan girişim, 1 milyon dolarlık yatırım ödülü için Silikon Vadisi’nde gerçekleşecek dünya finaline katılacak. Ön değerlendirme sürecinde seçilen 10–12 finalist girişim, 26 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek yerel final sahnesinde sunum yapma hakkı kazanacak.