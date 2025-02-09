Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!

Türkiye genelinde etkisini hissettiren soğuk havanın ardından vatandaşlar ısınmak için doğal gaza yüklendi. Sıcaklıkların pek çok ilde 0 dereceinin altına indiği 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı.

Önceki rekor 2022'de

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı. O tarihte de İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde kar esareti yaşanmış, soğuk hava dondurucu sevileyere gelmişti.