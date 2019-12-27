Türkiye’nin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak

27 Aralık 2019

ZEHRA ORUÇ

Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa’da kurulacak. Bursa otomotiv endüstrisi ve sanayicileri kararı sevinçle karşıladı.

Bu kararın otomotivin merkezi Bursa olması dolayısı ile çok doğru bir karar olduğunu ifade eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Bursa, Türkiye otomotiv ekosisteminin merkezi konumunda yer alıyor. Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. Buradaki en önemli noktalardan birisi de 60 yıldır ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Bursa’nın, otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak olmasıdır. Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerimizi endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir. Bursa kararı dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve TOGG Yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“Projeyi sahiplenen ilk kurumlardan biri olduk”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 60 yıllık yerli otomobil hayalinin Bursa’da gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin adresi Bursa oldu. Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

İbrahim Burkay, “Yeni teknolojiyi, yeni ekonomiyi tarif eden bu yeni yatırımın Bursa’daki otomotiv yan sanayii ile buluşması, projenin başarısını kesinleştirmiş oldu. Bursa sanayisinin, Bursa endüstrisinin bu başarıda ciddi katkısı olacak. Yerli otomobilin yeni nesil teknolojiyle Bursa’da üretilecek olması Türkiye’nin yeni ekonomik büyüme modelinin hikayesinin de Bursa’dan başlayacağını gösteriyor. Çünkü elektrikli ve yazılım ağırlıklı olacak yeni yapı, Bursa’nın altyapısı ile Türkiye’nin her alandaki gücünü artıracak. Çünkü otomotiv sanayiinin milli ve yerli olması; başta uzay ve havacılık olmak üzere savunma sanayi ve raylı sistemlerde kendi teknolojimizi üretebilme kabiliyetini sağlayacak. Bu anlamda da Bursa sanayideki güçlü altyapısı ve ihracattaki tecrübesi ile bu projemizin başarıya ulaşmasında çok önemli rol oynayacak. Gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir. İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, bilgisi, tecrübesi ve güçlü potansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık milli otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve heyecanını taşımaktadır” dedi. İbrahim Burkay, yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduklarını ve yatırımın Bursa’ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Bursa’nın gücünü gösteriyor"

Türkiye’nin milli otomobili olarak lanse edilen elektrikli otomobilin üretim merkezinin Bursa olarak kesinleşmesine, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “22 milyar lira yatırım maliyetli ve 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak bu tesisin Bursa’ya yeni bir enerji katmasını umuyoruz” dedi. Türkay, şunları kaydetti: “Bu karar Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunun tescillenmesidir. Bu karar ayrıca, kentimizin yeniliklere adapte olabilme gücünün, karar vericiler tarafından da görüldüğüne işaret etmektedir. Bursa 1970’lerde başlayan otomobil üretim sürecinde, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bu konuda en önemli kentlerinden olmuştur. Geçen 50 yılda, yan sanayide, çok önemli bir bilgi birikimi meydana gelmiştir. Elektrikli otomobil üretimi, bu bilgi birikimini yeniden evriltme gücüne sahiptir. Umarım, atılacak doğru adımlarla Bursa sadece yerli otomobil için değil, tüm dünyada elektrikli araçlar için üretim yapan bir merkez haline de dönüşür. Bu hiç kuşku yok ki geleceğin alanıdır. BUSİAD olarak uzun zamandır geleceği görecek çalışmaların peşindeyiz. Bunlardan biri de elektrikli otomobil ve otonom araç teknolojileriydi. Artık kentimizde yeni teknolojinin yaratacağı enerjiyi birlikte takip edip, şekillendireceğiz. ” Türkay, Bursa’nın sevinerek üstleneceği, bu yeni girişimin yaratacağı, insani, trafik ve çevre gibi sorunlara karşı da,şimdiden belediyeler ve iş dünyası örgütlerinin, kentin diğer dinamiklerini de kapsayacak çözümleri üretmesini de temenni etti.

“Nitelikli eleman yetiştirmek için gayret içinde olacağız”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de, “Otomotiv ana ve yan sanayii yıllardan beri Bursa’nın en önemli üretim alanlarından birisi ve Bursa bu alanda çok önemli teknolojik ve yetişkin insan gücü birikimine sahip durumda. Söz konusu tesisin, 22 milyar TL sabit yatırım tutarı ile 5 ayrı modelde yılda 175 bin adet üretim kapasitesiyle Bursa’da kurulacak elektrikli otomobil üretim fabrikası aynı zamanda 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 623 kişiye ilave istihdam sağlaması yönüyle de Bursa için ayrı bir kazanım. Bu bağlamda DOSABSİAD olarak biz de daha çok nitelikli eleman yetiştirmek için büyük gayret içinde olacağız. Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yerli otomobil üretim tesisi yeri için Bursa’nın tercih edilmiş olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"Bursa’nın gücü ve dinamik yapısı bu yatırıma hazır"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise, “Bursa, otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı merkez olarak Tofaş-Fiat, Oyak Renault ve Karsan gibi dev otomotiv üretim tesislerini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında otomotiv yan sanayi şirketlerimiz devlere üretim yapıyor, dünyanın dört bir yanına ürünlerini satıyor. Bu sektördeki girişimcilik, onlarca yıldır Bursalı sanayicilerin ruhuna işlemiş durumda. Yabancı ortaklıklarla da firmalarımızın yükselişi devam ediyor. Otomotiv endüstrisinin hem şehir ekonomisinin büyümesi ve bugünlere gelmesinde çok büyük yeri var hem de imalat sanayinin temel belirleyici aktörü konumunda. Yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin Bursa’da kurulacak olması ise tüm bu gücün ve Bursa’nın dinamik yapısının bir göstergesidir. Bursa bu yatırıma hazır. 22 milyar lira yatırım tutarının yanı sıra 4 bin 323 kişiye istihdam sağlanacak olması ve 5 ayrı modelde yılda 175 bin adet üretim yapılmasının planlanması, Bursa’nın ekonomik geleceği için önemli ve pozitif bir gelişmedir. Projeye birçok alanda devlet desteklerinin verilecek olması da çok önemli. Bu karar özel sektörün önümüzdeki süreçte ilave yatırım kararları alma noktasında firmaları da teşvik edecektir” değerlendirmesini yaptı.

“Yerli otomobil Bursa’ya çok yakışacak”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da, 13 yıl içinde hayata geçecek olan projenin 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Matlı, “Türkiye otomotiv sektörünün lokomotifi olan şehrimiz, hem var olan dünyaca ünlü markaların otomobil fabrikaları ile hem de otomobil yan sanayi ile otomotiv sektöründe ilk sırada. Yerli otomobil üretiminin Bursa’da yapılacak olması şehrimiz dinamizmine güç katacaktır. Bursa`ya yapılacak bu yatırımın artan nüfus ve ülkemizdeki genç issiz oranına bakıldığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişinin hayatına dokunacaktır” dedi. Özer Matlı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu`nun başkanlığında yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde üretilen yerli otomobilimizin, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, vizyonuyla bizlere yol gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`a ve gayretlerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu`na Bursa iş dünyası olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm bu süreçte bir Bursalı olarak TOBB Yönetim Kurulu`nda yürüttüğümüz hummalı çalışmaların meyvesini vermiş olması benim için hem ayrı bir gurur kaynağı hem de ayrı bir sorumluluktur ” ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamına dikkat

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu ise, yerli otomobil üretim tesislerinin Bursa’da yapılacak olmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Eroğlu, yerli otomobil üretim tesislerinde 4 bin 300 civarında personel çalışacağını, bu personel içerisinde kadın istihdamına özel önem gösterilmesini rica ettiklerini ifade ederek, “Otomotiv sektöründe tecrübeli çok sayıda kadının bulunduğunun altını çizen Eroğlu; “Kadınlarımızın istihdam ve üretime daha fazla katılması için özel bir çaba gösteriyoruz. Yerli otomobil konusunda da üretimin her safhasında kadınların en iyi şekilde görevlerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Üretim tesisleri için personel alım sürecinde kadınların daha fazla destek görmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bursa’nın uzun yıllardır otomotiv üreten çok önemli firmalara ev sahipliği yaptığına ve yeterli tecrübesi bulunduğuna da dikkati çeken Eroğlu, yeni açılacak fabrikanın Bursa’daki hazırlık sürecini en kısa sürede tamamlayabileceğinin altını çizdi.