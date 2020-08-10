Türkiye'nin ham çelik üretimi 2,8 milyon tona yükseldi

10 Ağustos 2020

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi haziranda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artışla 2,8 milyona ulaşırken, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 16,3 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise haziranda yıllık bazda yüzde 7 arttı ve 2,4 milyon tona yükseldi. Tüketim, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 13,4 milyon olarak hesaplandı.

Dış ticaret verileri

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı haziranda miktar bazında yüzde 40,3 artarak 2 milyon tona, değer bazında da yüzde 24,3 artışla 1,3 milyar dolara yükseldi.

İhracat, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 11,3 azalarak 9,9 milyon tona, değer bazında yüzde 17 azalışla 6,8 milyar dolara geriledi.

İthalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 59,8 artışla 1,4 milyon tona, değer bazında yüzde 27,8 artarak 940 milyon dolara ulaştı.

İthalat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10,5 artışla 6,1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 2,8 azalarak 4,8 milyar dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ilk yarısında yüzde 152,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 143,9 oldu.

Üretim normalleşme adımlarıyla yeniden artışa geçti

Sektöre ilişkin değerlendirmeye göre, dünya genelinde ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 148 milyon tona, yılın ilk yarısında yüzde 6 düşüşle 873 milyon tona geriledi.

Çin'in ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 499 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin normalleşme sürecinin etkisiyle haziran ayında yeniden yükselişe geçti.

Söz konusu artış, COVID-19 salgını döneminde yaşanan düşüşleri kapatmaya yetmese de yılın ikinci yarısı için geçen yıldan daha iyi performans gösterilebileceği yönünde olumlu sinyaller verdi.