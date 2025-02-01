Türkiye'nin ham çelik üretimi büyümeye devam ediyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ham çelik üretimine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'nin ham çelik üretimi 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artarak 36,9 milyon tona ulaştı. Ancak Aralık 2024’teki üretim, Aralık 2023’e oranla yüzde 7,6 düşüşle 2,9 milyon ton olarak kaydedildi. Nihai mamul tüketimi ise aralık ayında yüzde 11,4 artışla 3,3 milyon tona yükselirken, yılın tamamında yüzde 0,6 artarak 38,3 milyon ton seviyesine çıktı.

Kapasite kullanım oranı 2023’te yüzde 56,8 iken, 2024’te yüzde 62,2’ye çıktı. Çelik ürünleri ihracatı Aralık 2024'te miktar bazında yüzde 16 artışla 1,3 milyon ton, değer bazında ise yüzde 11,9 artışla 888 milyon dolara ulaştı. Yıllık bazda ihracat, miktar yönünden yüzde 27,6 artışla 13,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 17,7 artışla 9,7 milyar dolar oldu.

İthalat tarafında ise aralık ayında miktar yönünden yüzde 73,8 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 37,8 artışla 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıl genelinde ithalat miktar bazında yüzde 1,7 artışla 17,4 milyon ton, değer bazında ise yüzde 9,9 düşüşle 13,2 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023’te yüzde 56,6 iken, 2024’te yüzde 74’e yükseldi.

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 8. ham çelik üreticisi konumunu koruduğunu belirterek, ihracat pazarlarında toparlanmanın etkili olduğunu ifade etti. Çin, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerden yapılan yüksek oranlı ithalatın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Yayan, Avrupa Birliği ve ABD’nin uyguladığı ticaret politikası önlemlerinin Türkiye’de de uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

2025 yılında sıkı para politikalarının yerine genişletici politikaların benimsenmesiyle çelik tüketiminin artması bekleniyor. Ayrıca, Suriye’de yeniden inşa döneminin başlaması, çelik sektörüne yeni fırsatlar sunacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yayan, Avrupa Çelik Birliği'nin hurda ihracatını engelleme girişimlerinin sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirterek, Avrupa Komisyonu nezdinde gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.