Türkiye'nin ham petrol ithalatı nisanda yüzde 4,98 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham petrol ithalatı Nisan ayında yüzde 4,98 artarak 2 milyon 885 bin 795 ton oldu.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 2,16 artarak 4 milyon 291 bin 488 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 0,37 artışla 1 milyon 79 bin 981 tona çıktı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,33 artarak 3 milyon 406 bin 855 ton seviyesine yükseldi. Motorin türleri üretimi yüzde 5,42 artışla 1 milyon 404 bin 918 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 11,82 artarak 424 bin 581 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 44,94 artarak 574 bin 569 ve denizcilik yakıtı üretimi yüzde 32,16 azalarak 76 bin 481 ton olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar ve ihracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 5,78 artarak 2 milyon 666 bin 237 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 10,3 artarak 439 bin 697 ton ve motorin türleri satışları yüzde 5,19 artarak 2 milyon 99 bin 571 ton seviyesinde gerçekleşti.

Toplam ihracat ise yüzde 1,08 düşüşle 1 milyon 384 bin 559 ton seviyesinde kaldı.