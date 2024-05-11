“Türkiye’nin harika bir geleceği var, ekonomik görünümü parlak”

Birol BOZKURT

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu’nda “Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu” dün gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı ve Genel Müdürü Tim Adams, forumun kültürler ve nesiller arasında köprü kuran İstanbul gibi bir şehirde düzenlendiğini ve Türkiye’nin dinamik bir finans sektörüne sahip olduğunu söyledi. Adams, İstanbul’un küresel ekonomi ve küresel finans sisteminde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

“Gelecek konusunda iyimserim”

Türkiye’de ekonominin iyiye gittiğini ve ekonomik görünümün parlak olduğunu aktaran Adams, “Türkiye’de yükseliş var. Bence önünüzde harika bir gelecek var. Öyle düşünmeseydim burada olmazdım. Size gelecek konusunda çok iyimser olduğumu söylemek için buradayım” ifadelerini kullandı.

Adams, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin hızının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, “Finans sektörü de enerji sektörü gibi bu büyümenin inanılmaz bir itici gücü. Nispeten mütevazı yerli enerji kaynaklarına rağmen ülkeniz küresel jeopolitikte merkezi bir rol oynuyor.

Başta doğal gaz olmak üzere fosil yakıtlar için çok önemli bir geçiş güzergahına hizmet ediyor ve bölgede temiz enerji merkezi olma potansiyeline sahip” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güçlü beşeri sermayesi ve çok dinamik genç nüfusu sayesinde pek çok ülkenin sahip olmadığı demografik özelliklerden faydalandığını dile getiren Adams, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kentsel kalkınma yönünde attığı adımlarda açıkça görüldüğünü sözlerine ekledi.

“Kademeli ve yeşil dönüşüm zorunlu”

Forumda konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar da finans sektörünün hem iklim değişikliğine neden olan hem de bu değişimden etkilenen kırılgan sektörlere destek sağlaması nedeniyle iklim risklerine yüksek oranda maruz kaldığını dile getirdi. Çakar, “Belirtilen zararları asgari düzeye indirmenin yolu, birlikte proaktif önlemler alacak şekilde hedef odaklı hareket etmektir” ifadesini kullandı.

Alpaslan Çakar, bugünün dünyasında ekonomik sürekliliği ve büyüme potansiyelini korumak adına kademeli ve düzenli bir yeşil dönüşümün zorunlu olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda, yeşil projelere yönelik finansman büyük oranda sınırlı bir alana odaklanmış ve esas olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde yeşil finansman olanaklarının artırılması hayati önem taşımaktadır.

Bu ortamda, hükümetlerin liderliğinde, ilgili tüm paydaşların yeşil dönüşüme aktif olarak katkıda bulunmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde oynadığı rol ve attığı adımlar, Ulusal Katkı Beyanımız vb. çeşitli politikalar ve uluslararası işbirlikleri ile şekillenmektedir.”

“Krediyi veren ve kullanan destek almalı”

Forum kapsamında “Net Sıfır Yolunda Bankacılığın Geleceği” başlıklı panel, Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı ve Genel Müdürü Tim Adams moderatörlüğünde yapıldı. Panelde konuşan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ının Avrupa Birliği’ne gerçekleştirildiğini söyledi. Gür, “İster devlet bankası ister yatırım bankası ister özel banka olsun bütün bankacılık sistemi için tek bir hedef var. Bu hedef de sürdürülebilir finans odağımızı artırmak olmalı” dedi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da banka olarak sürdürülebilir finansman araçlarını daha ucuza kullanabildiklerini söyledi. Öztop, “Hem finansçılara, bankalara hem de finansmanı alacak taraflara birtakım teşvikler sunulması gerekiyor” açıklamasında bulundu.