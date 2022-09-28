Türkiye’nin hizmet ihracatı yüzde 39,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2020'de 24,9 milyar dolar iken 2021'de yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolara çıktı. Hizmet ithalatı ise aynı dönemde 22,8 milyar dolar iken yüzde 22,3 artışla 27,9 milyar dolara yükseldi.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2020'de yüzde 64,6 iken 2021'de yüzde 70,2 oldu.

İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2020'de yüzde 11,7 olan payı 2021'de yüzde 10,1'e geriledi. Hizmet ihracatında 2021'de üçüncü sırada yüzde 7,4 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılığın hizmet ithalatı içindeki payı 2020'de yüzde 35 iken 2021 yılında yüzde 39,1 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı 2020'de yüzde 21,2 iken 2021'de yüzde 21,5 oldu.

Hizmet ithalatındaki payı yüzde 11,7 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, geçen yıl üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

AB ülkelerine 2021'de yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalatta 2021'de AB ülkelerinden yapılan ithalatın 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri 2021'de Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i AB ülkeleri ile yapıldı.

İhracatta Almanya, ithalatta İrlanda zirvede

Hizmet ihracatında 2021'de toplam ihracatın yüzde 28,2'si Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti.

Hizmet ihracatında yüzde 11,9'luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken, Almanya'yı yüzde 10,8'lik payla ABD, yüzde 5,5'lik payla Birleşik Krallık izledi.

İthalatta geçen yıl yüzde 10,6'lık payla ve 2 milyar 962 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken, ikinci sırada 2 milyar 414 milyon dolar ve yüzde 8,6'lık payla Almanya, üçüncü sırada yüzde 8,5'lik pay ve 2 milyar 387 milyon dolarla ABD yer aldı.