Türkiye’nin ilk 6 akslı yerli elektrikli lokomotifi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, yeni ana hat lokomotif projesinde konsept ve ön tasarım aşamalarının tamamlandığını belirtti. Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerinin üretileceğini ifade eden Uraloğlu, "Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak. Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladık" dedi.

"Dizel elektrikli versiyonu sınıfının en güçlüsü olacak"

Uraloğlu, lokomotifin 4 akslı E-5000 modeline göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacağını aktararak, 7,2 megavat güce ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti. Dizel elektrikli versiyonunun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlü modeli olacağına dikkati çekti.

Projenin modüler tasarımla geliştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü olacak" ifadelerini kullandı.