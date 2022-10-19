Türkiye’nin ilk girişimcilik merkezi GEN Campus, Denizli’de açıldı

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Yaklaşık 200 ülkede aktif çalışmalar yürüten Global Girişimcilik Networkü’nün (GEN) bir parçası olarak 2020 yılında Habitat Derneği idari yönetiminde kurulan GEN Türkiye, girişimcilik dünyasına yönelik etkinliklerle öne çıkıyor. GEN Türkiye, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) ev sahipliğinde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığında Denizli Girişimcilik Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Sivil toplum, girişimcilik ve dijital dönüşüm dünyasının önde gelen temsilcilerinin, deneyimlerini genç girişimcilerle paylaştığı zirvede, dünyadaki üçüncü, Türkiye’nin de ilk girişimcilik merkezi olan GEN Campus’un açılışı da yapıldı.

Zirvenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Global Entrepreneurship Network Başkanı Jonathan Ortmans, GEN Türkiye Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, Ali Sabancı, DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin yaptı. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, GEN Campus içerik ve programlarını aktardı. Girişimcilik Ekosistemine Artı Değer Katmak, Girişimcilik Ekosisteminde Uluslararası Yatırım Fırsatları, Girişimcilik Ekosisteminde Uluslararası Yatırım Fırsatları ve Girişimcilik Politikaları başlıklı 4 farklı oturumun gerçekleştiği zirvede, girişimcilik ekosisteminin hızlandırıcı ve destekleyici aktörleri masaya yatırıldı.

“Türkiye ve global ekosistem arasında köprüyüz”

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, dünyayı etkisi altına alan mevcut ekonomik konjonktürde girişimcilik ekosistemindeki fırsatları ortaya koymak ve ekosistemi geliştirmek için global ekosistemlerle olan network, iletişim ve iş birliklerinin artırılmasının çok önemli olduğuna inandıklarını belirterek, “GEN Türkiye olarak global girişim- Türkiye’nin ilk girişimcilik merkezi GEN Campus, Denizli’de açıldı cilik ekosistemiyle ülkemizdeki ekosistem arasında köprü görevi üstlenirken, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha dinamik hale getirmeyi hedefl iyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda GEN çatısı altında hayata geçen dünyadaki üçüncü girişimcilik ve inovasyon merkezi GEN Campus Denizli’nin idari yönetimi ve çatısı altında uygulanan programlarıyla dünyada model haline gelecek bir yapı olmasını bekliyoruz” dedi.

GEN Türkiye Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz ise, girişimcilik ekosistemini güçlendirici etkinlikler düzenlemenin en önemli misyonlarından biri olduğunu belirtti, GEN Türkiye çatısı altında Girişimcilik Dünya Kupası (EWC 2022) yarışmasının yerel organizatörlüğünü yürüttüklerini söyledi.

“Türkiye’de girişimciliğin artması üç ana amacımızdan biri”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Başkan Yardımcısı Sezai Hazır da, Türkiye’de girişimciliğin artmasının üç amaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde çeşitli programlar hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri olan Startup Huddle etkinlikleriyle girişimcilik serüvenlerinin henüz başındaki girişimlerin mentorlar ve diğer girişimcilerle bir araya gelmelerini sağlayacağız. Özellikle gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve girişimlerin ihtiyacı olan yetişmiş, kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması için de dijital beceri geliştirme programlarını; özel sektör ve sivil toplumdan paydaşlarımızın desteğiyle planlayıp uygulayacağız. Hızlandırıcı programlar, mentorluk programları, demo day ve networking etkinlikleriyle girişimlerin birbirinden öğrenmelerine ve kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

"Ekosistemin tüm aktörleri yeniliğe açık olmalı"

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, girişimcilik ekosisteminin oluşmasında bütün paydaşlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle birlikte uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Sabancı, “Biliyoruz ki girişimciliğin gelişmesini desteklemeye devam etmek için girişimciler kadar biz ekosistem aktörlerinin de yeniliğe açık olması gerekir. Türkiye’de girişimcilik algısının gelişmesi ve girişimciliğin özendirilmesi için birçok etkinlik ve programı hayata geçirdik. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek GGH2022 kapsamında tüm aktörlerin bir araya geldiği G3 Forum etkinlikleri organize ettik. Yeni etkinlikleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Odağımıza girişimcilik konusunu aldık”

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan ise odaklarına girişimcilik konusunu aldıklarını belirterek, “Girişimcilik ekosistemi üzerinde çalışırken yolumuz bu konuda dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir etkiye sahip olan GEN ile kesişti. Türkiye’deki ilk ve dünyadaki üçüncü GEN Campus’ü açmanın ve girişimcilik alanında çok önemli tecrübeye sahip Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizli’de yatırımcılarla ve girişimcilerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. GEN Campus’un Denizli’de açılmasıyla birlikte; bölgedeki girişimlerin, tematik etkinlik ve programlardan faydalanmalarını sağlayacağız. Denizli Girişimcilik Zirvesi bu sürecin en önemli kilometre taşlarından biri olacak” şeklinde konuştu.

“Girişimcilik, her şehirde tabana yayılmalı”

Gen Campus Denizli’nin açılış töreninde konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarına dikkat çekti. Dijitalleşen dünyada bilgi ve düşüncenin çok önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Sönmez, “Ülkemizin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun bir atmosferi oluşturmalıyız. Okul öncesi eğitime önem verirken, öğrenme kültürünün de girişimciliğin temeli olan özgür düşünce ve kültür-sanat ile oluşmasını sağlamalıyız. Felsefe, mantık ve güzel sanatların okul müfredatında olması; matematik, fizik ve yabancı dil kadar değerlidir” dedi. Sönmez, bu yılın çeyreğimde Türkiye’de 61 startup’a, 1,28 milyar dolar yatırım yapıldığını, bu miktarın bir yıl öncesine kıyasla 8 kat artışa işaret ettiğine dikkat çekti. Sönmez, “Ekosistemin gelişimi ile yatırım ortamının güçlenmesi gibi olumlu göstergeleri, ekosistemin dönüşümünde de sürdürebilmemiz kritik önem taşıyor. Girişimcilik yalnızca büyükşehirlerde değil Anadolu’nun her şehrinde aynı seviyede toplumsal tabana yayılmalı” diye konuştu.

“Sağlıklı büyüme için istikrarlı ve sürdürülebilir politikalar gerekli”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, son üç yılda global ekonomide büyük değişimler yaşandığını belirterek, sağlıklı büyüme, güçlü istihdam ve yatırım için Türkiye’nin öngörülebilirliği yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir politikalara ihtiyacı olduğunu söyledi. Global ekonomide son dönemde üç faktörün yakından takip edildiğini söyleyen Turan, şöyle devam etti: “Bunlardan ilki, komşumuz Avrupa’daki gidişat. Rusya-Ukrayna savaşı ve bu arz şokunun Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri önem taşıyor. Bunun ne boyutta ve hangi vadede hasar yaratacağını anlamaya çalışıyoruz, çünkü ihracatımızın yarısı Avrupa’ya. İhracatımızın rekor kırması son derece memnun edici olsa da, bir taraftan da ithalatımız rekor kırmakta. Öne çıkan diğer faktör, Çin’in son derece hızlı yavaşlaması. Bu süreç global ticarete ve 2023 büyümesine sirayet ediyor. IMF, OECD gibi kurumların 2023’e dair büyüme tahminleri de oldukça hızlı şekilde aşağı yönlü revize ediliyor. Karşımıza çıkan üçüncü önemli gelişme ise, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşılaşılması. Tüm büyük ekonomiler, büyümede hızlı yavaşlama hatta resesyon pahasına bu süreçle mücadele içindeler. Enflasyonla bugün mücadele edilmezse, geç kalmanın maliyeti ve ekonomi üzerinde yarattığı baskı daha da büyük ve uzun vadeli oluyor.” Turan, öte yandan girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği performansın, geleceğe yönelik umutları güçlendirdiğini, zorlu üç yılda girişimcilik ekosisteminin ikisi decacorn olmak üzere, 6 unicorn çıkardığını, 2021 yılında Türk girişimlerin 294 yatırım turunda toplamda 1,5 milyar doları aşkın melek ve girişim sermayesi yatırımı çektiğini ifade etti. Turan, eylül sonunda yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu’nda Türkiye’nin yıl bazında 4, son iki yıla bakıldığında da 14 puan yükselerek, ilk defa üst-orta gruptaki 40 ülke arasına girmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.