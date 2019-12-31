Türkiye’nin ilk kripto parası Digilira’nın yaratıcısı, e-bebek ile teste başladı

31 Aralık 2019

Tülay Taşkın/Eskişehir

Türkiye’nin ilk kripto parası Digilira’nın yaratıcısı Digilira Teknoloji A.Ş yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, e- ticarette kripto para kullanımını hayata geçiriyor. Türkiye’nin en büyük anne ve çocuk ürünleri mağaza zinciri olan E-bebek firması ile testlere başlayan Digilira Teknoloji, 0-4 yaş grubunda çocuğu olan kripto para sahiplerine güncel kurlardanE-bebek’te alışveriş yapma olanağı sağlayacak. E-bebek’te alışveriş yapan tüketiciler, kredi kartıyla ve bkmexpress ile ödemeye ek olarak Digilira ile satın alma seçeneğini de kullanabilecek.



Şirketin kurucu ortağı Akademisyen Serkan Bayar “Yaklaşık bin 500 kişi ile yaptığımız birebir anket çalışması sonucunda Türkiye’deki kripto para sahiplerinin neredeyse yarısının kripto paralarını gündelik hayatta kullanmak istediklerini ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yapmak istediklerini öğrendik. Digilira Teknoloji, DigiliraPAY markasıyla, kripto paraların kullanıldığı blokzincir tabanlı ödeme geçidi olarak hizmet verecek ve kripto paraların gündelik hayatta kullanılmasına imkan tanıyacak” dedi.



E-bebek ile teste başladıkları sistem hakkında bilgi vererek, blokzincir tabanlı bir ödeme geçidi yaptıklarını anlatan Serkan Bayar, “Normalde kripto paranızı bozdurmak için bir kripto para borsasını kullanmanız gerekirken, bizim projemizde kripto paranızla anında, değer kaybına uğramadan bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapmaya başlayabileceksiniz.Biz müşteriden kripto para alacağız ama E-bebek’e Türk lirası ödeyeceğiz. Böylece aslında herhangi bir e-ticaret işleticisi için hiçbir kayıp olmayacak. Aksine müşterilerine alternatif bir ödeme seçeneği sunmuş olacağız.Bu sistem dünyada bir ilk değil, Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor ama Türkiye’de bir ilk olacak. Biz DigiliraPAY’de E-bebek’ten sonra bir yatırım alarak büyümek, tüm Türkiye’de bunu geçerli kılmak istiyoruz. Bunun için de bir ödeme kuruluşu lisansı alarak tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.



Türkiye’de kripto para sahibinin bir milyon kişiyi geçtiğini söyleyen ve bu yüzden tüm dünyanın gözünün Türkiye pazarına çevrildiğini anlatan Bayar, Digilira sahibi 10 bin kişinin bulunduğunun da altını çizdi.



Kripto paraların arkasındaki blokzincir teknolojisi hakkında bilgiler de veren Serkan Bayar şunları söyledi:“Blokzincir teknolojisi günümüzde neredeyse her alanda kullanılmaya başlandı. Herhangi bir üçüncü tarafın araya girerek doğrulama yapmasına gerek kalmadan yüzde 100 güven sağlayan blokzincirteknolojisi aracılığı ile bugün tedarik zincirleri, sağlık sistemi, dijital haklar, oy verme gibi sistemler tamamen değişime uğruyor. Blokzincir teknolojisi ile hayatımıza giren yeniliklerden biri de kripto paralar. Herhangi bir merkeze bağlı olmayan kripto paralara olan talep tüm dünyada artıyor. Bu kapsamda neredeyse tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de insanların kripto paraları alıp satabileceği kripto para borsaları faaliyetlerini sürdürüyor”



Digilira Teknoloji A.Ş’ninkripto para almak veya satmak isteyenlerin rahatlıkla işlem yapabilmesi için 2017 Aralık ayında faaliyetine başladığını aktaran Serkan Bayar, 2 akademisyen, 1 dijital ajans sahibi ve 1 avukat ortaklığı ile şirketi kurduklarını açıkladı. Bayar, “Digilira Teknoloji A.Ş, Waves Platform blokzinciri üzerinde faaliyet gösteren merkezsiz kripto para borsasına Türk Lirası Geçidi olarak hizmet veriyor.Digilira’da hesap açan kullanıcılar, kimlik onayından geçtikten sonra, şirketin hesaplarına yatırdıkları Türk Lirası karşılığında birebir aynı değerde kripto Türk Lirası alarak diğer kullanıcılar arasında Bitcoin, Ethereum, Waves gibi kripto paraların Türk Lirası ile takasını yapabiliyorlar” dedi.



Merkezsiz borsa konusunda da bilgiler aktaran ve merkezi borsa ile arasındaki farklara değinen Bayar,şöyle dedi:“Merkezi borsalarda sizler paranızı ve kripto paranızı borsaya emanet edersiniz. Kullanıcıların birbirleri arasında yaptıkları işlemler merkezi borsanın sunucularında gerçekleşir. İşlem komisyonları yüksektir ve borsa bir gün kötü bir şekilde kapanırsa kripto paralarınızı geri almanız mümkün olmayabilir. Bizim faaliyet gösterdiğimiz merkezsiz borsa ise blokzinciri üzerinde çalışmaktadır. Kripto paralarınız borsada değil kullanımı ve kontrolü size ait cüzdanlarda tutulur ve işlemler blokzincir üzerinde gerçekleşir. Bu sayede çok düşük komisyonlarla işlem yapabilirsiniz ve kripto paralarınız güvendedir.”



Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişinin kripto para alıp satmasına aracılık ettiklerini açıklayan Bayar, yeni geliştirdikleri blokzincirtabanlı ödeme geçidi teknolojisi ile Koç Üniversitesi KWORKS Fintech Hızlandırma Programı ve Anadolu Üniversitesi Akademik Girişim Geliştirme Programı’na dahil olduklarını ve tüm dünyadan yaklaşık 160 bin kişinin başvurduğu StartupIstanbul’da ilk 100’e kaldıklarını açıkladı.DigiliraPAY markası ile hizmet verdiklerini belirten Bayar, “DigiliraPAY, kripto para sahiplerine güncel kripto para kurlarından e-ticaret sitelerinde alışveriş yapma imkanı tanırken, kripto para ile ödeme kabul eden iş yerleri ise kur dalgalanmalarından etkilenmeden itibari paralar ile ödeme alma imkanı buluyorlar” dedi.



Dünya üzerinde kripto paraları itibari paralara çevirerek satıcıya aktaran ödeme geçitleri ile satıcıya doğrudan kripto paraları aktaran ödeme geçitlerinin bulunduğuna işaret eden Bayar, “DigiliraPAY olarak biz akıllı kontrat teknolojisini kullanıyoruz. Kimlik onaylı müşterilerin ödeme limitleri blokzincirüzerinde tanımlanıyor ve ödeme hangi kripto para ile yapılırsa yapılsın ortalama 3 saniye içerisinde onaylanıpblokzincire yazılarak işlem tamamlanıyor. Dünyanın en gelişmiş blokzincir tabanlı ödeme geçidi üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



Bayar yakın vadeli planlarının Türkiye’deki e-ticaret pazarında söz sahibi olmayı kapsadığını, orta vadede sosyal medya aracılığı ile yapılan ticaretlerde kripto paraları kullandırmak istediklerini, uzun vadede ise globale açılarak sınırlar ötesi para transferlerinde rol oynamak istediklerini de sözlerine ekledi.

WAVES Platform’dan ödül ve hibe aldı



Digilira olarak amaçlarının bir takım kurup, bu takımla birlikte hem blokzincir konusunda uzmanlaşmak hem de Waves Platformu ile ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirten Serkan Bayar, Waves Platformu’ndan bestpartner ödülü aldıklarını açıkladı. Bayar, “ Ödül almak üzere Rusya’ya davet edildik. Dört farklı dalda ödül verildi ve best partner olarak biz seçildik. İyi bir ilişkimiz var. Blokzincir üzerinde yeni uygulamaları birlikte geliştirebiliyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında bir çağrı açtılar, bir yazılım talepleri vardı. Bu çağrılarına başvurduk, başvuran diğer şirketler arasından bizi seçtiler ve bunu yapmamız karşılığında bir hibe verdiler. Önümüzdeki süreçte yeniden bir hibe alacağız. 10-15 bin dolarlık bir hibe alıyoruz” dedi.