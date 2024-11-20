Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı yarın faaliyete geçiyor!

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) uzun yıllardır süren çalışmalarıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı, 21 Kasım’da düzenlenecek törenle tanıtılacak. Bilgisayar, veri güvenliği, yapay zeka, savunma sanayisi ve simülasyonlar gibi pek çok alanda kullanılacak.

TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek tanıtım törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin katılması bekleniyor.

Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bu teknoloji, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir avantaj sunuyor. Türkiye’nin bu bilgisayar sayesinde bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Tanıtım töreninde kuantum bilgisayarının isim ve özellikleri açıklanacak. Ayrıca katılımcılar, bu teknolojiyi yakından inceleme fırsatı bulacak. TOBB ETÜ, bu bilgisayarı sürekli geliştirilebilir bir altyapıyla tasarlayarak Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ve kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kuantum teknolojisinin katkıları

Kuantum bilgisayarlar, veri şifreleme, yapay zeka, iklim modelleme, ileri malzeme bilimi ve savunma sanayisi gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle daha güvenli veri şifreleme sistemlerinin geliştirilmesi, küresel ısınma ve doğal afet analizleri gibi konularda büyük ilerlemeler sağlayacak.

TOBB ETÜ ayrıca, genç araştırmacıları bu alana teşvik etmeyi ve “Kuantum Ekosistemi” adı altında bir platform oluşturarak girişimcilere destek sunmayı planlıyor. Yerli donanım ve bileşen geliştirilmesine yönelik bu adımın, Türkiye’ye küresel ölçekte rekabet avantajı kazandırması bekleniyor.