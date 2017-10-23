Türkiye'nin ilk Model Fabrikası için imzalar atıldı

23 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin ilk model fabrikasına, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli role sahip olacak." dedi.

Özlü, Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ankara Model Fabrikası İşbirliği İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliğiyle yürtülen Model Fabrika Projesi'ne Ankara Sanayi Odasının (ASO) uygulama ortağı olarak katılmasıyla Türkiye'nin ilk model fabrikasının kurulacağını ifade etti.

Bugüne kadar, ekonomide yapılan hamlelerin açılan fabrikalarla sembolize edildiğine işaret eden Özlü, kurulan her yeni fabrikanın, yeni bir ekonomik atılım olarak sunulduğunu ancak söz konusu fabrikaların ne kadar verimli olduğu konusuyla ilgilenilemediğini dile getirdi.

Özlü, fabrikalarda verimlilik dönüşümünü sağlayacak ilk merkezi kurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yapıyı, 'fabrikaların fabrikası' olarak görebilirsiniz. Bugüne kadar açılmış bütün fabrikaların dönüşümü düğmesine de basıyoruz. Bu dönüşüm bir verimlilik dönüşümü, aynı zamanda bir yalın dönüşüm ve en önemlisi bir dijital dönüşümdür. Bu model fabrikayla kaynakların, zamanın ve en önemlisi umudun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli role sahip olacak."

"Ankara, sanayideki dönüşümün de başkenti olacak"

Model fabrikanın Türkiye'de kurulacak ilk uygulamalı yetkinlik ve dönüşüm merkezi olması itibarıyla ülke sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Özlü, sanayinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesinin de önünün açılacağını söyledi.

Özlü, verimlilik konusunda aksayan yönlerin model fabrikada iyileştirileceğini belirterek, işçilere meslek edindirme kursu veya klasik iş başı eğitimlerinin verilmeyeceğini, özel bir eğitim metoduyla mühendislerin ve yöneticilerin, düşünme tarzlarını verimlilik odaklı şekilde değiştireceklerini anlattı.

Model fabrikaların katılımcılara, öğrenirken hata yapma özgürlüğü ve esnekliği sağladığına işaret eden Özlü, böylece üretimle ilgili fırsat ve sorunların fark edileceğini ifade etti.

Özlü, model fabrikaların, 4. Sanayi Devrimi'nin öngördüğü dijital dönüşümü gerçekleştirmenin önemli aracı olacağını vurgulayarak, kamu kurumlarının, sanayi ve ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin, üniversitelerin ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği yapmasının gerektiğini aktardı.

Özlü, "Başkentimiz Ankara, verimliliğin ve sanayideki dönüşümün de başkenti olacak." ifadesini kullandı.

Model fabrika, sanayicimize ve KOBİ'lerimize müthiş bir fırsat olacak"

Özdebir, Türkiye'nin cari açık ve işsizlik gibi sorunlarının temelinde teknoloji yetersizliğinin ve verimsizliğin yattığını vurgulayarak, "OECD, büyük işletmelerle KOBİ'ler arasındaki verimlilik farkının 1,8 kat olduğunu söylemekte. TÜİK verilerine göre bizde bu oran 5,1, yani bir KOBİ bir büyük işletmeden beş misli daha verimsiz çalışıyor. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ olduğuna göre çok ciddi bir verimlilik sorunumuz olduğu meydanda. Bakanlığımızın öngörüsü ile Türkiye'deki verimliliği artırmak açısından böyle bir çalışmanın yapılmış olduğunu duyar duymaz içerisine katıldık." dedi.

Söz konusu projenin ilerleyen dönemde sanayicilere yol göstereceğini vurgulayan Özdebir, "Sanayiciler ve KOBİ'ler açısından müthiş bir fırsat. Görerek, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmenin yolunu açmış olacağız." diye konuştu.

UNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi de Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Model fabrikanın, kamu ve özel sektör ortaklığı oluşturucağını belirten Tomasi, şunları kaydetti:

"Model fabrika, endüstriyel hedeflere ulaşılmasının en büyük destekçilerinden biri olacaktır. Bu bağlamda zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yenilenebilirliğin ve verimliliğin artırılabilmesi için burada yapılan çalışmalar sadece Türkiye'ye faydalı olmayacak, diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir."