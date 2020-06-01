Türkiye’nin ilk sanal fuarı Shoedex başladı

01 Haziran 2020

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran arasında www.shoedex.events internet adresli fuar platformunda gerçekleştiriliyor. Yerli ve milli yazılım altyapısıyla gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 firmaların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250’yi aşkın alıcı ve 1000’den fazla iş görüşmesi de hedefleniyor.

Online gerçekleştirilen fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay İstanbul-Ankara karayolundan, TİM Başkanı İsmail Gülle İstanbul’dan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar’da İzmir’den katıldı.

10 bin fuar ertelendi veya iptal edildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, COVID-19’un 6,3 milyon insanı etkilediğini söyleyerek, “Bu dönemde dijital platformların, elektronik ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın her zaman üzerinde durduğu konulardan biriydi. Geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeni destek paketini açıkladık. Bu sene dünyada 10 bin fuar iptal edilmiş ya da ertelenmiş durumda. 138 milyar euro kayıptan bahsediliyor. Bugünkü fuar bu açıdan önemli. Sanal ortamda ürünlerimizi gerçek ortamdaymış gibi gösterme imkanına kavuşacağız.” dedi.

“Yenilikçi fikirlere sahip ihracatçılarımızla biz tarih yazarız”

Shoedex Fuarı’nda üç gün süreyle B2B görüşmelerin yapılacağına değinen Turagay, “Ülkemizin ne kadar önde olduğunu göstereceğiz. Bizim için büyük bir avantaj.” diyerek şöyle devam etti: “Küresel tedarik zincirinde değişme söz konusu. Ülkeler tek pazara bağımlılığın sıkıntılarını gördüler ve bu çeşitlendirmede bu küresel tedarik zincirine katılmada bizim firmalarımıza çok büyük fırsatlar doğuyor, iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Rekorlar kırıyorduk geçen seneyi 180 milyar dolarla kapattık. İlk iki ayda yüzde 4’ün üzerinde büyüme vardı. Mart ayında yavaşlama söz konusuydu. Nisan-Mayıs zor aylardı. Ekonomik güven endeksinde Mayıs ayı itibariyle toparlanmayı görüyoruz. İlk çeyreğin büyüme oranı yüzde 4,5’du. COVID-19 olmadığı dönemde Türkiye şahlanmaya başlamıştı. Avrupa ülkeleri dahil OECD ülkeleri içerisinde en yüksek birinci çeyrek büyüme hızını gerçekleştiren ülkelerin içinde biz yer alıyoruz. Avrupa’da toparlanmayı görüyoruz. İhracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin daha yukarılara gidebilmesi yerli sanayiyi geliştirmesi gerekiyor. Yenilikçi fikirlerle sanal fuarları bizim önümüze taşıyan ihracatçılarımızla biz tarih yazarız.”

Gülle: Ticareti dijital platformlarla yeni bir modele taşıyoruz

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi nedeniyle küresel ticaretin büyük bir yara aldığını, salgın sonrası dönemde ise güvenilir tedarik kabiliyetine sahip ülkelerin bir adım önde olacağını belirterek “ Özellikle salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirinde bir dönüşüm kaçınılmaz oldu. Bu bağlamda ‘Güvenilir Liman Tedarikçi Türkiye’ konumumuzu perçinlemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde küresel değişim ve dönüşüm sürecinde yeniliklere açık olmak oldukça önemli. 20. yüzyılın sonlarına kadar konvansiyonel metotlarla ilerlemiş olan uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele, iş yapma anlayışına taşıyoruz. TİM olarak, ihracatçılarımızın ‘yeni normale’ adaptasyonları noktasında yapılacak olan tüm ‘Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi’ faaliyetlerini destekliyoruz.” dedi.

“Fuar açığımızı yüksek ve yerli teknolojiyle kapatacağız”

Türkiye’nin 20 yılda 30 milyar dolardan 180 milyar dolara sıçrayan ihracatına rağmen fuar merkezi kapasitesinin sınırlı kaldığına dikkat çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni normalde, bu açığımızı yüksek teknolojiyle kapatmaya çalışacağız. TİM olarak bizler de temaslarımızda yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Sanal fuarlarımızı tamamen yerli yazılım ile gerçekleştiriyoruz. Sanal fuarcılığa da imkan sağlayan teknolojiyle donatılmış yeni nesil fuar merkezlerini Türkiye ekonomisine kazandırmamız gerekiyor. Tüm katılımcı firmalarımızı, yenilikçi yaklaşımları ve cesur adımları sebebiyle tebrik etmek istiyorum. Ayakkabı ihracatında ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana yüzde 83, Deri eşya ve Saraciye ihracatında ise yüzde 58’lik bir daralma yaşandı. İhracatçıların azmi ve kararlılığı, ihracat hedeflerimize giden yolu aydınlatıyor. İhraç pazarlarımızda başlayan normalleşme adımları ile beraber, sektörlerimizin hızlı bir rehabilitasyon süreciyle bizleri alıştırdıkları rekorlara yeniden kavuşturacağına hiç şüphe yok.”

Eskinazi: İhracat tarihinde tarihi bir gün

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konuşmasında “Türk ihracatı için tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz. Ege Deri ve Deri İhracatçıları Birliğimize üye 31 Ayakkabı ve Saraciye ihracatçımız bugün dünyanın dört bir tarafından 250 ithalatçının ziyaret edeceği fuarda en yeni koleksiyonlarını sunacak. Shoedex2020 Fuarı, Nisan ve Mayıs aylarında ihracatında büyük düşüşler olan Ayakkabı ve Saraciye sektörlerimize can suyu olacak. Bu ürünlerimizin ihracatında toparlanmayı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Tarım ve Gıda ihracatımızın artması için Gıda sektörümüze yönelik dijital fuar hazırlıklarımıza başladığımızı buradan duyurmak istiyorum. Haziran ayı sonunda ya da Temmuz başında Gıda sektörüne yönelik dijital fuarımızı gerçekleştireceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılını Sürdürülebilirlik Yılı ilan etmiştik. COVID-19 sürecinde ihracatta sürdürülebilirliği sanal fuarlar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları ile sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

"Katma değeri artıracak yatırımlara hazırız"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da “Sanal fuarlarda ürünlerin en etkin ve anlaşılır bir biçimde sunulmasını sağlayarak katma değeri arttıracak bu yatırımları biz firmalar olarak yapmaya hazırız. Sektörler olarak bundan sonra mesafeleri ortadan kaldıracak her türlü gelişimi takip etmeliyiz. Dünya üzerinde yer alan Global Toptan satış sitelerine ve e-ihracat platformlarına gerekli yatırımları yaparak oradaki mevcudiyetimizi devamlılaştırmalıyız. Bizim kazandığımız tecrübeler bundan sonra ülkemiz için hizmet edecektir. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’nin oluşturduğu ve benim başkanlık ettiğim TİM sanal fuarlar komitesi ülkemizde gerçekleşecek sanal fuarlara ışık tutacak, bu zorlu süreçte firmalarımızın ihracatını devam ettirmelerinde etken olacaktır.” şeklinde konuştu.