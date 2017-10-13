Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı, BAKAF oldu

13 Ekim 2017

Emel ÜNAL BULUT

İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF), 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Toplam 20 bin metrekare alanda düzenlenecek BAKAF, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olma niteliğini taşıyor. Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin turizm ve ticari faaliyetlerinin tanıtılacağı fuarda, konuk ülke uygulaması ile iş geliştirme platformu ortamı oluşturulması da hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan 2018 ana fuar takvimini değerlendirerek BAKAF’ın öneminden bahseden İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Bu yıl açıklanan ana takvime 474 fuar girmeye hak kazandı. İstanbul’da yapılacak 218 fuar içinde 133 ihtisas, 83 uluslararası ihtisas fuarı bulunuyor. BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin konuk değil, ev sahibi olduğu bir ihtisas fuarı. Bu özelliği ile hem ülkemize hem de fuar sektörüne yeni bir soluk getirecek” açıklamasında bulundu.

Batı Karadeniz Bölümü’nün, Türkiye’nin en değerli ormanları, tabiat parkları su havzaları, tarihi ve turistik alanlarına sahip olduğuna ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların bölgede önemli bir güç olduğuna işaret eden Karadeniz, tüm bu olanaklara sahip olmasına rağmen bölgenin tanıtım ve sunumdan kaynaklı markalaşmasının önündeki engellere dikkat çekti.

BAKAF’ın bölge illerinin kendini ifade edebileceği bir ihtiyaca cevap vermek üzere planlanmış bir fuar olarak düzenlendiğinin altını çizen Karadeniz, BAKAF ile bölge potansiyeli ve sunduğu fırsatların aktarılmasıyla bölgeye yatırımcının ilgisinin de çekileceği alternatif bir pazar olabileceğini kaydetti.

BAKAF’ın uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz

Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu bölgede; mahalli ve yerel idare birimleri, sanayi ticaret odaları, özel kurum kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket edeceği BAKAF’ın, Batı Karadeniz adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyacağının altını çizen Karadeniz, “Batı Karadeniz’in büyümesine doğrudan etki sağlaması hedeflenen BAKAF 2018’de yer alacak olan konuk ülke ile iş geliştirme platformu imkanı da oluşturulacak. Sonrasında ise fuarın hem bu bölgelere taşınmasını hem de uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Böylece fuar hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine katkısını artıracak” dedi.