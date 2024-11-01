Türkiye’nin ilk yazılım unicorn’u Insider’a 500 milyon dolarlık dev yatırım

Yerli yazılım şirketi Insider, General Atlantic liderliğinde gerçekleştirilen Seri E yatırım turunda 500 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, aldığı bu dev yatırım ile kapsamlı yapay zeka projelerini hayata geçirmeyi ve 28 ülkede yürüttüğü küresel satış ve pazarlama faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, yatırımı, pazarlama ve müşteri deneyimi ekipleri için geliştirilen Generative AI teknolojilerinin otomasyonunu sağlamak için kullanacaklarını belirtti.

Çilingir, yapay zekanın pazarlama teknolojilerinde dönüşüm yaratacağı bir dönemin eşiğinde olduklarını vurguladı. Şirketin Kurucu Ortağı ve CRO’su Serhat Soyuerel ise hedeflerinin, yıllık 1 milyar dolar gelir elde eden ilk Avrupa yazılım şirketlerinden biri olmak olduğunu ifade etti.

Mayıs 2023’te 105 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 2 milyar dolara çıkaran Insider, bu yeni yatırım ile küresel hedeflerine daha da yaklaşmayı amaçlıyor.