Garanti BBVA tarafından, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yarışmanın çevrim içi düzenlenen ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, dünya genelinde yüzde 34 olan kadın girişimcilik oranının Türkiye'de sadece yüzde 13 olduğunu belirterek, verilen desteklerle 2000'li yılların başından beri bu alanda 2 kattan fazla artış yaşandığını söyledi.

Henüz dünya ortalamasının yakalanamadığını dile getiren Baştuğ, Garanti BBVA olarak temel hareket noktalarının; "kadın girişimciliği" ve "kadının iş hayatındaki varlığı" olduğunu anlattı.

Baştuğ, kadın girişimcilere ve iş hayatında kadın varlığının artırılması konusunda yaptıkları çalışmaları 4 ana başlıkta ele aldıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Finansman sağlamak, eğitim, cesaretlendirmek ve rol model olmalarını sağlamak, yeni pazarlara açılmalarına ortam sunmak. Kadın girişimcilerin ve iş hayatında kadın varlığının artırılması ve kalıcı olması için en temel ihtiyaçlarından birisi finansman. Sağladığımız finansman desteği bugün itibarıyla 9 milyar lirayı Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Baştuğ, kadınları cesaretlendirmek, başarı hikayelerinin kitleler tarafından bilinmesini, tanınmasını ve örnek alınmasını sağlamak üzere 2007'den beri Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı düzenlediklerini anımsatarak, 14 yıl boyunca bütün paydaşların çok büyük katkısıyla bugüne taşıdıkları programın arkasında çok büyük bir emek ve niyet bulunduğunu söyledi.

Yarışmaya ilk yıl 103 kişinin başvurduğunu, 14 yılda bu rakamın 40 binlere ulaştığını dile getiren Baştuğ, bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını vurguladı.

"Kazananların başarı hikayeler şubelerdeki ekranlardan yayınlanacak"

Recep Baştuğ, bu yıl finale kalan girişimler arasından çevre, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık konularına odaklanıldığını ve başarılı çalışmalar yapıldığını gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 yıllık süreç sonunda Garanti BBVA kültürünün önemli bir parçası olan bu konulara yoğunlaşmış girişimlerin arttığını görmek bizi çok mutlu etti. Yarışmayı kazanan, finale kalan ve başvuru yapan tüm kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ödül töreninin ardından şubelerimizdeki ekranlardan ve sosyal medya kanallarımızdan yarışmanın kazananlarının hikayelerini anlatacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, bu hafta boyunca yayınlanacak filmlerle birincilerin başarı hikayesinin yeni girişimcilere ilham vermesini amaçlıyoruz."

"14 yılda 40 bin girişimciye ulaşılması çok önemli"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise, kadın girişimcilerin, erkek girişimcilerin karşılaştıkları sorunların yanı sıra onların karşılaşmadığı pek çok problemle de mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın girişimcilerin işlerini zorlaştıran faktörlerin başında finansa erişim, bilgi, mentorluk eksikliği, rol model eksikliği, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin özümsenmiş olmaması gibi konular geliyor. Bunlara sosyal ve kültürel ön yargıları da eklemek gerekiyor. Toplumda erkeği hayatın merkezine koyan ve kadının asıl sorumluluğunu çocuk ve yaşlı bakımı gibi gören kültür ve değerler, kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bütün bu zorluklara ve salgına rağmen bugün Türkiye'deki kadın girişimci oranı yüzde 13'e ulaştı. Bu da kadın girişimcilerin gücünün ve direncinin bir göstergesi."

Emine Erdem, yarışma kapsamında 14 yılda yaklaşık 40 bin kadına ulaştıklarını kaydederek, bu rakamın çok önemli olduğunu, aileleriyle ve çalışanlarıyla birlikte düşünüldüğünde kayda değer bir ekosistem oluşturulduğunu söyledi.

Bu programın ortaya koyduğu başarılı kadın girişimcilerin kendilerine her zaman gurur verdiğini dile getiren Erdem, onların hikayelerinin yenilerin önünü açtığını sözlerine ekledi.

"Kadınlar ülke ekonomisinde daha fazla söz sahibi olmalı"

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da, kadının Türkiye ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inandıklarını belirterek, ülke ekonomisinin kırılganlıklardan daha az etkilenmesi için kadının iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Kadın girişimci ekosisteminin gelişmesi adına yaptıkları bu çalışmanın çok değerli olduğunu dile getiren Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli iş ortaklarımıza ve kadın girişimcilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Kadın girişimci oranında güzel ilerleme var ancak henüz yeterli değil. Önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Ancak bu artan oranlar doğru yolda olduğumuzu, çorbada bizim de tuzumuzun olduğunu gösteriyor. Çok zorlu bir süreçten sonra ödül alan isimleri belirledik, ödül alan kıymetli kadın girişimcilerimizi kutluyorum."

4 kategorinin kazananları belli oldu

Konuşmalar sonrası Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları açıklandı.

Mapsis Metal'in ortakları Filiz Akkaş ve Pelin Özkal "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" seçildi.

Ayşegül Abacı, Defne Pelet girişimiyle "Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi" ödülüne layık görülürken, Geneon'un kurucusu Begüm Esra Aytan "Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi" oldu.

Blindlook uygulamasını hayata geçiren Sadriye Görece ise "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" ödülünü kazandı.