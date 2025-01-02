Türkiye'nin kasım ayı ham çelik üretimi belli oldu

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Kasım 2024'e ait çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 0,7 artarak 3 milyon ton seviyesine ulaştı. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise üretim yüzde 11,2 artışla 33,9 milyon ton olarak kaydedildi.

Çelik tüketimi 35 milyon tona geriledi

Kasım 2024'te nihai mamul tüketimi yüzde 14,3 artışla 3,6 milyon tona yükseldi. Ancak, yılın ilk 11 ayında bu tüketim yüzde 0,3 azalarak toplamda 35 milyon tona geriledi.

İhracat miktarında yüzde 13,6'lık artış

Çelik ürünleri ihracatı kasım ayında miktar açısından yüzde 13,6 artışla 967,3 bin tona, değer bazında ise yüzde 15,4 yükselişle 709 milyon dolara ulaştı. 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde, ihracat miktar bazında yüzde 29,1 artışla 12,1 milyon tona, değer açısından ise yüzde 15,3 artışla 8,9 milyar dolara çıktı.

İthalat ise Kasım 2024'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 46,6 artarak 1,8 milyon tona, değer açısından ise yüzde 19,9 yükselerek 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu artışta yarı ürün ve uzun mamul ithalatındaki sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 48'lik yükseliş etkili oldu.

İthalat miktarında yüzde 3 azalma

Yılın ilk 11 ayında ithalat miktar bazında yüzde 3 azalarak 15,6 milyon tona, değer olarak ise yüzde 13 gerileyerek 11,9 milyar dolara düştü. Bir önceki yıl Ocak-Kasım döneminde yüzde 54,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,2 seviyesine çıktı.

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan'dan değerlendirme

Açıklamada TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan'ın da görüşlerine yer verildi. Kapasite kullanım oranının 2023'ün 11 aylık döneminde yüzde 55,9 olduğunu vurgulayan Yayan, 2024'ün aynı döneminde yüzde 62,4 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin, düşük oranlı üretim artışlarına rağmen söz konusu dönemde dünya ham çelik üreticileri arasında 8. sırada yer aldığını ve Vietnam'ın ardından üretimini en çok artıran 2. ülke olduğunu açıklayan Yayan, "Türk çelik sektörü, küresel çelik talebinde yaşanan daralmaya rağmen 2024'te ihracat pazarlarında güçlü toparlanma gösterdi. Yerli girdi tedarik politikaları sayesinde ihracatımızda olumlu gelişmeler yaşandı" dedi.

Kızıldeniz'de devam eden gerilimlerin Uzak Doğulu üreticilerin Avrupa pazarına erişimini zorlaştırdığını belirten Yayan, talebin kısmen Türk üreticiler tarafından karşılanmasında ve özellikle AB ülkelerine yapılan ihracattaki artışta önemli rol oynadığını açıkladı.

Yayan, 2025'te Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de açıklanan teşvik politikalarının ülkenin iç talebine ve dolayısıyla küresel kapasite fazlalığına hangi yönde etki edeceğine yönelik belirsizlik bulunduğunu açıklarken "Bu yıl sektörün 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi edeceğini, yurt içi tüketim içerisindeki ithalat payının keskin şekilde düşeceğini, ihracatta yeni fırsatların oluşacağını, ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkımızın artacağını düşünüyoruz"​​​​​​​ ifadelerini kullandı.