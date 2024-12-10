Türkiye’nin kasım ayı petrol üretiminde tarihi rekor!

Türkiye, kasım ayında ham petrol üretiminde tarihi bir rekora imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler programında yaptığı açıklamada, kasım ayında toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretildiğini duyurdu. Bu rakam, Türkiye’nin petrol üretiminde şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Gabar’dan gelen üretim gücü

Bakan Bayraktar, toplam üretimin yarısının Gabar bölgesinden sağlandığını belirtti. Gabar’da günlük üretim kapasitesi 61 bin varili aşarak, Türkiye’nin petrol üretimine önemli bir katkı sundu. Bölgedeki sondaj ve üretim faaliyetlerinin artırılmasıyla daha yüksek rakamlara ulaşılması hedefleniyor.

Global ortaklıklarla yeni hedefler

Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika gibi enerji potansiyeli yüksek bölgelerde uluslararası ortaklıklarla yeni petrol ve doğalgaz yatırımları yapmayı planladığını kaydetti.

Türkiye’nin enerji sektöründeki bu rekor başarısı, enerji arz güvenliğini artırmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik adımların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yeni yatırımlar ve uluslararası iş birlikleriyle, Türkiye’nin küresel enerji sektöründe daha güçlü bir aktör olması hedefleniyor.