Türkiye'nin Kenya ile ticareti 235 milyon dolara yükseldi

22 Ekim 2020

Türkiye ile Kenya arasındaki ekonomik ilişkilerle dair açıklama yapan Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında 235 milyon dolara yükseldiğini belirten Miroğlu, "Kenya ile ilişkilerimizi yeni bir temelde kazan-kazan politikası üzerine kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Miroğlu, Kenya'nın, Afrika Boynuzu ve Doğu Afrika'da güçlü bir oyuncu ve önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

"Kenya'daki Türk yatırımları artmalı"

Kenya'daki Türk yatırımlarının artması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Cemil Miroğlu, bu ülkenin madencilik, savunma sanayi, enerji ve altyapı gibi alanlarda yatırım imkanlarına sahip olduğunu aktardı. Miroğlu, Türk firmalarının Kenya'da faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Türk Hava Yolları'nın da (THY) iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Sahra Altı Afrika'nın en büyük 3'üncü ekonomisi

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF) raporuna göre, Kenya, Angola'yı geçerek Nijerya ve Güney Afrika'dan sonra Sahra Altı Afrika'nın en büyük 3'üncü ekonomisi oldu.

Öte yandan, Türkiye, Kenya'ya ev eşyası, işlenmiş gıda, inşaat malzemeleri ve demir ihraç ederken, Kenya'dan kahve, çay ve taze meyve başta olmak üzere tarım ürünleri ithal ediyor.

Kaynak: AA