Türkiye’nin kirazı Çin pazarına girdi
Türkiye’den Çin’e 25 tonluk ilk kiraz sevkiyatı önceki gün gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Guangzhou ve Şangay’a ilk ihracatın gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Pergelleri genişletme zamanı” dedi.
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