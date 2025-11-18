Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 165,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2025'e ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı.

Kalan vadeye göre borç stoku 224,8 milyar dolar

Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, eylül ayında 165,8 milyar dolar olurken orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye

göre KVDB stoku ise 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka kaynaklı borç stoku azaldı

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azalarak 72,8 milyar

ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 5,4 oranında azalarak 27,8 milyar ABD

doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların

yurt içindeki mevduatı yüzde 2,2 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı kredilerde düşüş

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 oranında artışla 21,0 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,5 oranında artarak 23,0 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azalarak 65,2

milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 2,8 oranında azalarak 59,6 milyar ABD doları olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 11,6 artarak 5,5 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,5’inin ABD doları, yüzde 26,7’sinin Euro, yüzde 22,1’inin Türk lirası ve yüzde 15,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüdü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri

yaklaşık 66,2 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki

mevduat stoku ise yaklaşık 63,5 milyar dolara yükseldi.