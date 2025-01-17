Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç stoku açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stokunu açıkladı. Buna göre, KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azaldı ve Kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolarına geriledi.

TCMB, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stokunun da yüzde 1,4 oranında azalışla 232,7 milyar ABD doları olduğunu kaydetti.

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku yüzde 0,7 azaldı"

TCM tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olmuşken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına gerilemiştir.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları olmuştur.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olmuşken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 47,8’inin ABD doları, yüzde 20,5’inin Euro, yüzde 16,7’sinin Türk Lirası ve %15,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir."

Kasım ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri 2023 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlenmiştir."