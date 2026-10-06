Türkiye'nin komşularına ihracatı 20,9 milyar dolara ulaştı

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Türkiye'nin sınır komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 yükselerek 20,9 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 5,2 artışla 210 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a toplam 20 milyar 931 milyon 878 bin dolarlık ürün satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelere yapılan ihracat 20 milyar 273 milyon 335 bin dolar seviyesindeydi. Böylece komşu ülkelere ihracatta yıllık yüzde 3,2'lik artış kaydedildi.

İlk sırada Irak yer aldı

Komşu ülkeler arasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke yaklaşık 6,7 milyar dolarla Irak oldu. Irak'ı 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan takip etti.

Ocak-eylül döneminde ihracatın yıllık bazda en fazla arttığı komşu ülke ise yaklaşık yüzde 19,6 ile Gürcistan oldu. Gürcistan'ın ardından yüzde 19 ile Suriye ve yüzde 16 ile Bulgaristan geldi.

Kimyevi maddeler ihracatta öne çıktı

Komşu ülkelere yapılan ihracat sektör bazında değerlendirildiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 3 milyar 890 milyon 577 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu sektörü 2 milyar 152 milyon 861 bin dolarlık ihracatla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 631 milyon 681 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" takip etti.

Komşu ülkelere ihracatın en düşük kaldığı sektör ise 23 milyon 97 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" oldu.

Nahçıvan ve Ermenistan hesaplamaya dahil edilmedi

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yönelik veriler dikkate alındı.

Nahçıvan'a ilişkin resmi veri bulunmadığı için bölgeyle gerçekleştirilen ticaret hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmaması nedeniyle Ermenistan verileri de hesaplamada yer almadı.