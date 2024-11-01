Türkiye'nin kredi notu artacak mı? Gözler S&P'ye çevrildi: Karar bugün açıklanacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki son kredi notu değerlendirmesini bugün açıklayacak. Piyasalarda, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak "BB-" seviyesine çıkaracağı öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye'nin pozitif olan görünümünün durağan seviyeye çekilmesi de muhtemel.

S&P, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+" seviyesine yükseltmişti. Türkiye'nin notu bugün bir kademe daha yükseltilirse, kredi notu Fitch Ratings ile aynı seviyede olacak. Fitch, Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artırarak "BB-" seviyesine çıkarmıştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmiş ve görünümü "pozitif" olarak bırakmıştı. Bu gelişmeler, uluslararası yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili vereceği kararlar, piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip. S&P'nin bu akşam açıklayacağı karar, yatırımcıların Türk ekonomisine yönelik güvenini etkileyecek.

Türkiye'nin güncel kredi notu değerlendirmeleri