'Türkiye'nin kredi notu için takvim belli oldu: Artış beklentisi güçleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Fitch Ratings ve Standard & Poor's (S&P) 2026'da Türkiye için ikişer kredi derecelendirme ve not gözden geçirme raporu yayımlayacak.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 23 Ocak ve 24 Temmuz 2026'da, S&P Global Ratings 17 Nisan ve 16 Ekim 2026'da, Fitch Ratings ise 23 Ocak ve 17 Temmuz 2026'da değerlendirmeyi planlıyor.

Son değerlendirmelerde Moody's, Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükselterek görünümü 'durağan' yapmıştı. S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-', Fitch ise kredi notunu 'BB-' ve görünümünü 'durağan' olarak teyit etmişti.

"Gelecek yıl kredi notu artırımları gelebilir"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, gelecek yıl Türkiye'ye yönelik kredi not artışlarının olabileceğini belirterek, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının baktığı unsurlar arasında kritik noktalardan bazıları para politikası, ülkenin döviz rezervlerinin seyri ve cari açıktır." dedi.

Cari işlemler açığının yönetilebilir bir seviyede olduğunu dile getiren Aslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası rezervleri artıyor. Bütçe dengelerinde de artış değil, en azından bir azalma sinyali var. Makro göstergelere baktığımızda not artırımı için daha uygun bir ortam var. Tabii kredi derecelendirme kuruluşları uluslararası, jeopolitik ve siyasi gelişmelere de bakıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) oranlarındaki düşüş de şu anda Türkiye'nin risk algısında bir miktar gerilemeye işaret ediyor. Dolayısıyla kredi derecelendirme kuruluşlarının izlediği somut veriler açısından baktığımızda 'Türkiye için bir kredi notu artırma ihtimali var' diyebiliriz. Kredi notu görünümünün iyileşme olasılığı daha yüksek ama bu not artırımına da dönüşebilir."

Aslanoğlu, makroekonomik görünümün ve genel göstergelerin kredi notu artırım ihtimalini desteklediğine işaret etti.

Fitch Ratings ve S&P'nin not artırım ihtimali daha fazla

Prof. Dr. Aslanoğlu, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin birbirlerine yakınsadığı belirterek, geride kalan kuruluşlarının biraz daha artırım aksiyonu alma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Şu andaki tabloda Fitch Ratings ve S&P'nin not artırma ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "Kesin konuşmak zor ama artırım ihtimalini doğuracak bir makroekonomik görünüm oluşmuş durumda." diye konuştu.