Türkiye'nin kredi notu ne anlama geliyor? Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken yorum

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, dün gece Türkiye ekonomisine yönelik piyasaların merakla beklediği değerlendirmelerini açıkladı.

MOODY'S: Moody’s Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’den ‘Ba3’e çıkardı. Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘pozitif’ten ‘durağan’a çeken Moody’s not artırımına gerekçe olarak ise Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya olan bağlılığı, enflasyonist baskıların azaltılması, ekonomik dengesizlikliklerin giderilmesi ve TL’ye olan güvenin yeniden tesis edilmesini gösterdi.

FITCH: Fitch Ratings ise Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’ seviyede tuttu. Fitch bu kararını ise Türkiye’nin yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik siyasi müdahale geçmişi, yüksek finansman ihtiyacı gibi faktörlere bağladı.

Yatırım eşiğine 2 basamak kaldı

Bu gelişmeyle birlikte Standart & Poor’s, Moody’s ve Fitch Ratings’in Türkiye’ye ilişkin kredi notları aynı seviyeye gelmiş oldu.

Üç saygın kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye notu hâlen 'spekülatif' ve ‘yatırım yapılamaz’ düzeyde duruyor. Ancak not artırımlarıyla birlikte Türkiye ‘yatırım eşiği’ne 2 basamak mesafede duruyor.

Hâl böyle olunca vatandaş kritik bir soruya yanıt arıyor? Türkiye 2026’da ‘yatırım yapılılabilir düzey’e çıkabilir mi?

'Yatırım yapılabilir düzey'e ne zaman çıkarız?

İşte bu soru deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez’e soruldu.

Mahfi Hoca, Moody’s ve Fitch’in kredi not açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’in yatırım eşiğine gelmesine 2 basamak” kaldı ifadesini kullandı.

Eğilmez’in bu tweet’inin altına pek çok yorum ve soru geldi. Sorulardan biri de “Mahfi Hocam 2026 yılında yatırım yapılabilir seviyeye yükselebilir miyiz sizce, beklentiniz nedir” oldu.

Mahfi Eğilmez bu soruya dikkat çeken şu yanıtı verdi: "Mümkün değil. Çok torpil lazım. O kadarını Trump bile yapamaz sanırım."

Öte yandan Eğilmez; hukuk, demokrasi, siyasal yapı ve basın özgürlüğü gibi parametrelere göre “Olabileceğimiz en iyi yerdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.