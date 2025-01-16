Türkiye'nin kredi notu ne olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

Yatırımdan, kaynakların verimli kullanılmasına kadar ekonomide pek çok yapı taşını etkileyen 'Türkiye'nin kredi notu' önümüzdeki hafta belli oluyor. Ekonomi yönetiminin enflayonu düşürmeye yönelik adımları ve Merkez'in faiz politikaları ile geçtiğimiz yıl iyi bir not artışı yakalayan Türkiye'nin bu yıl ki derecelendirmesi merak ediliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu 24 Ocak Cuma gecesi açıklaması beklenirken, kredi notunun 'B1'den 'Ba3'e yükseltilmesi, görünümün ise “pozitif”ten 'durağan'a çekilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin kredi notu bir kademe daha yükselebilir

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistten 13'ü kredi notunun 'B1'den 'Ba3'e, bir kademe yükseltileceği tahmininde bulunurken, 1'ü ise notun 'B1' olarak sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

11 analist görünümün 'durağan'a çekileceği görüş bildirirken, 2 ekonomist 'pozitif' olarak korunacağı, 1 ekonomist ise 'nötr' beklentisini dile getirdi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltmiş, görünümünü ise 'pozitif' olarak korumuştu.

2025 uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları takvimi

Moody's'in Türkiye için ikinci rapor tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Fitch'in Türkiye için ilk tarihi 31 Ocak 2025, ikinci tarihi ise 25 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Fitch 9 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltirken, görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etmişti.

S&P Global Türkiye için iki gözden geçirme tarihi belirlendi. S&P Global ilk olarak 25 Nisan 2025, ikinci olarak ise 17 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye için olası raporlarını açıklayacak. S&P Global, en son 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan, 'BB-'ye yükseltirken, görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etmişti.

CI, Türkiye için 16 Mayıs 2025 ve 14 Kasım 2025 tarihinde raporunu duyuracak. Scope'nin Türkiye için belirlediği tarihler ise 30 Mayıs 2025 ve 24 Ekim 2025 oldu. CI 15 Kasım'da 'B' olan not 'BB-'ye çıkarırken, görünüm 'pozitif'den 'durağan'a çekti. 2024 yılının son kararını açıklayan Scope, 6 Aralık'ta notu 'B'den 'BB-'ye yükseltti, görünümü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etmişti.