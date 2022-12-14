Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi

FED'in, şahin para politikasında yumuşama bekleniyor ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

Almanya’da da yıllık enflasyon kasımda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 10’a geriledi. Açıklanan veriyle birlikte Fed'in enflasyonla mücadelede şahin tavrını yumuşatacağı beklentisiyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 493 baz puanla 9 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.