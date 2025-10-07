Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 1,2 milyar doları aştı!

Türkiye, ocak-eylül döneminde 144 ülke ve serbest bölgeye 243 bin 544 ton kuru meyve ve mamulleri ihraç ederek 1 milyar 222 milyon 630 bin dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 243 milyon 975 bin dolar olan ihracat, bu yıl yüzde 1,7 geriledi.

Kuru üzüm, kayısı ve incir önde

En yüksek gelir 365 milyon 928 bin dolarla kuru üzümden sağlanırken, kuru kayısı 217 milyon 55 bin dolar, kuru incir ise 203 milyon 17 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

En büyük pazar Avrupa Birliği

Kuru meyve ihracatında en büyük payı yüzde 42,5 ile Avrupa Birliği aldı. 540 milyon 142 bin dolarlık ihracat yapılan AB ülkeleri içinde Almanya 159 milyon 88 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 150 milyon 340 bin dolarla İngiltere, 141 milyon 222 bin dolarla ABD takip etti.

Hedef 1,9 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, kuraklık ve zirai dona rağmen büyük kayıp yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kuru incir, Antep fıstığı ve kuru üzüm geçen yılki seviyelerini korudu ve bir miktar üstüne çıktı. Kalitemizden ödün vermediğimiz için bizim ürünlerimize her zaman talep oluyor. Biz farklı pazar arayışları ve tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah rakamlarımızı daha da yukarı çıkaracağız. Yıl sonu hedefimiz 1,9 milyar dolar seviyelerine gelmek."