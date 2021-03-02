Türkiye’nin Lider Kadınları ödüllerini aldı

DÜNYA Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın konuşmasının ardından 13 kategoride belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kadınların başarı hikayelerine ayna tutmayı, bu hikayeleri geniş kitlelere duyurmayı, başarılı kadınları yetiş tiren üniversiteleri, onları destekleyen şirketleri ve kadınlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmayı hedefleyen Ödül Töreni’nde, ödüller şu kategorilere verildi:

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü; Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü; Rota Çizen Kadın CEO Ödülü; Parayı Yöneten Kadın Ödülü; Ezber Bozan Kadın Ödülü; Umut Vaat Eden Genç Kadın Ödülü; Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri (3 Ödül); Kadın Dostu Şirket Ödülü; Kadının Hayatına Değer Katan Proje Ödülü; Teknoloji İle Kadınlar İçin Fark Yaratan Şirket Ödülü; Kadının Dostu STK Ödülü; Pandemi ve Kadın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü.

Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni öncesinde düzenlenen “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?” başlıklı panelde ise, kadının ekonomide ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde üstlendiği rol masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın üstlendiği panelin “Kadınlar ekonomiye nasıl güç katacak” başlıklı ilk oturumunun konuşmacıları Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Philip Morris /Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Prof. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Açık, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı/ARYA Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Serter Büyükkuşoğlu ve Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı/ Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger oldu.

“Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolü” başlıklı ikinci oturumda ise; Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Erdem Oder, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, YKKD Başkanı Hande Yaşargil, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Aktar ve Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü’yü dinledik.

Panelin tüm detaylarını 8 Mart tarihli gazetemizde okuyabilirsiniz.