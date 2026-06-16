Türkiye'nin LPG ihracatında yüzde 89'luk sıçrama

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Türkiye'nin LPG ithalatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,31 artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, LPG ithalatı 309 bin 422 ton olarak gerçekleşti.

En fazla ithalat Cezayir'den

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, Türkiye Serbest Bölge, Yunanistan, Nijerya ve Gürcistan oldu.

Söz konusu dönemde LPG ithalatı, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 20,31 yükselerek 309 bin 422 tona ulaştı.

LPG ihracatı yüzde 89 arttı

Nisan ayında LPG ihracatında da dikkat çeken bir artış kaydedildi. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,42 artarak 86 bin 911 tona çıktı.

Türkiye bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, İngiltere, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 6 farklı ülke ve bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirdi.

Üretim 94 bin tonu aştı

LPG üretimi de nisanda yıllık bazda artış gösterdi. Üretim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,03 yükselerek 94 bin 455 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan toplam LPG satışı ise nisanda 295 bin 644 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda otogaz ilk sırada

LPG satışlarında en yüksek payı otogaz aldı. Nisan ayında otogaz satışları, yüzde 83,53 pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Otogazı yüzde 12,90 ile tüplü LPG, yüzde 3,58 ile dökme LPG satışları takip etti.