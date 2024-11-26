Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde 29,49 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2024 yılı Eylül ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,98 azalarak 69.382,00 ton olmuştur.

En çok ithalat Cezayir'e

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,49 azalarak 236.022,93 ton olmuştur.

2024 yılı Eylül ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, İtalya, Libya, Angola, Gürcistan, Mısır ve Nijerya olmak üzere 10 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir.

En çok ihracat BAE'ye

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,95 azalarak 24.789,27 ton olmuştur.

2024 yılı Eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Almanya, Seyşeller, Lübnan ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi satışlar

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında 49.314,25 ton tüplü LPG, 9.273,86 ton dökme LPG ve 293.713,84 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 352.301,95 ton LPG satışı yapılmıştır.

2024 yılı Eylül ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 9,68 azalmış, dökme LPG satışı yüzde 19,43 azalmış ve otogaz satışı yüzde 4,86 azalmış olup toplam LPG satışı yüzde 6,01 azalmıştır.

2024 yılı Eylül ayında tüplü LPG yüzde 14,00, dökme LPG yüzde 2,63 ve otogaz yüzde 83,37 pazar payına sahip olmuştur.

Dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında 4.300,31 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır."