Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artış göstererek 286 bin 885 tona ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı "LPG Piyasası Sektör Raporu", ithalatın büyük bölümünün Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan ve Gürcistan'dan yapıldığını ortaya koydu.

İhracatta dikkat çeken artış

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin gerçekleştirdiği LPG ihracatı ise dikkat çekici bir artışla yüzde 90,3 yükselerek 47 bin 174 tona çıktı. Türkiye'den ihracat; Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Singapur, Lübnan ve serbest bölgelere yayıldı.

LPG üretimi de eylülde yükseliş trendini sürdürerek yüzde 27,2 oranında artıp 88 bin 270 tona ulaştı. Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin toplam LPG satışı ise yaklaşık 340 bin 777 ton olarak hesaplandı.

Satışların dağılımına bakıldığında, otogaz yüzde 83'lük payıyla pazarın açık ara lideri oldu. Tüplü LPG yüzde 14,4, dökme LPG ise yüzde 2,7 ile daha sınırlı bir pay aldı.