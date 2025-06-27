Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda yüzde 17,51 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nisan ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2025 yılı Nisan ayında yapılan LPG ithalatı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,51 azalarak 244 bin 449 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Yunanistan ve Gürcistan olmak üzere 5 farklı ülkeden/bölgeden LPG ithalatı gerçekleştirildi.

Raporda şu bilgiler verildi:

* Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2025 yılı Nisan ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,14 artarak 82.115,69 ton olmuştur.

* Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2025 yılı Nisan ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,12 artarak 45.883,10 ton olmuştur.

* 2025 yılı Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Bulgaristan, Lübnan, Marshall Adaları, Romanya, İsviçre, Singapur, Ukrayna, Polonya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.

* Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2025 yılı Nisan ayında 39.888,87 ton tüplü LPG, 9.462,39 ton dökme LPG ve 260.765,03 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 310.116,29 ton LPG satışı yapılmıştır.

* 2025 yılı Nisan ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 3,97 azalmış, dökme LPG satışı yüzde 21,32 artmış ve otogaz satışı yüzde 12,73 azalmış olup toplam LPG satışı yüzde 10,92 azalmıştır.

* 2025 yılı Nisan ayında tüplü LPG yüzde 12,86, dökme LPG yüzde 3,05 ve otogaz yüzde 84,09 pazar payına sahip olmuştur.

* Dağıtıcı lisans sahiplerince 2025 yılı Nisan ayında 4.732,69 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.