Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış göstererek 317 bin 290 tona ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, söz konusu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahibi şirketler Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Hırvatistan'dan LPG ithal etti.

İhracatta dikkat çekici artış

İhracat tarafında ise dikkat çekici bir artış kaydedildi. Temmuzda LPG ihracatı yüzde 115 artarak 38 bin 607 tona yükseldi. Türkiye'den Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Yunanistan, KKTC, Romanya, Bulgaristan, Marshall Adaları, Lübnan ve serbest bölgelere satış yapıldı.

Aynı dönemde LPG üretimi yüzde 2 artışla 89 bin 359 tona çıktı. Yurt içi satışlarda ise toplam 357 bin 527 tonluk satış gerçekleşti. Pazar dağılımında yüzde 83,6 payla otogaz ilk sırada yer alırken, tüplü LPG yüzde 13,8, dökme LPG ise yüzde 2,6 oranında pay aldı.