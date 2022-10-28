Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 14,7 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin ‘Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu’na göre Türkiye'nin LPG ithalatı, bu yılın ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 275 bin 733 ton oldu. Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan ve Rusya oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 80,8 artarak 27 bin 248 tona yükseldi. İhracat, Yunanistan, Lübnan, Tunus, Marshall Adaları, Fas ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 18,4 artarak 101 bin 251 ton oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 372 bin 236 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 11,2 artarken, otogaz satışı yüzde 8,9, tüplü LPG satışı yüzde 7,9 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 8,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 82,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,4 ile tüplü LPG ve yüzde 2,3 ile dökme LPG izledi.