Türkiye'nin narenciye ihracatı 1,47 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin narenciye ihracatı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 41 artış göstererek 1 milyar 477 milyon 58 bin dolara yükseldi. İhracattaki artış, hem miktar hem de değer bazında dikkat çekici bir performansa işaret etti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 2025'te farklı ülkelere toplam 1 milyon 500 bin 381 ton narenciye gönderildi. Bu dış satım sayesinde ülkeye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Narenciye ihracatı, bir önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

En yüksek gelir mandalinadan

2025 yılında narenciye ihracatında en yüksek gelir, 912 milyon 572 bin dolarla mandalinadan elde edildi. Mandalinanın ihracat geliri, önceki yıla kıyasla yüzde 92 artış gösterdi. Miktar bazında ise mandalina ihracatı yüzde 34 yükselerek 702 bin tondan 944 bin tona çıktı.

Bu performansla mandalina, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaşırken, narenciye ihracatındaki payı değer bazında yaklaşık yüzde 62 oldu. Mandalinayı 402 milyon 441 bin dolarla limon, 96 milyon 273 bin dolarla portakal ve 65 milyon 194 bin dolarla greyfurt izledi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Türkiye'nin 2025'te en fazla narenciye ihracatı yaptığı ülkeler sırasıyla; 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya ve 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.

Mandalina ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ın Türkiye'den mandalina ithalatı önceki yıla göre yüzde 544 artarken, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 35, Ukrayna'ya yüzde 17, Polonya'ya ise yüzde 81 yükseldi.

İl bazında değerlendirildiğinde, narenciye ihracatında 696 milyon 257 bin dolarla Mersin başı çekerken, Hatay 229 milyon 677 bin dolar, Adana ise 136 milyon 448 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

"İhracatımızı artırma hedefindeyiz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, 2025'te elde ettikleri ihracatın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatına önemli katkı sunduklarını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl herhangi bir afetle karşılaşmazsak ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Gerek istihdam gerekse de ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından önemli sektörüz. Tarım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir sektör. İhracatta yeni pazarlar için araştırmalarımız devam ediyor. Ülkelerde fuarlara katılıyoruz ve narenciyemizi tanıtıyoruz. Ürünlerimizin tamamı sofralık ürünler olduğu için tercih ediliyor. Biz de artık dünyada hem üretim hem ihracatta küresel oyuncu haline geldik."

"Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ürünlerinin hepsi rağbet görüyor"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da mandalina ihracatında büyük bir yükseliş yaşadığını ifade etti. Mandalina ihracatındaki artışın, rekoltesinin bir önceki yıla göre iyi olmasından kaynaklandığını belirten Uçak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ürünlerinin hepsi de rağbet görüyor ve kalitelidir. İlaç kalıntılarının da neredeyse sıfır oluşu Türkiye'nin son derece prestijini oluşturuyor. Özellikle ithalatçı firmalar veya iç pazarda portakal, elma ve mandalina eşdeğer satılırdı. Bu sene herkes mandalina tercih etti. Bunda etken ise aroması, soyulması ve sofralara sunulması daha kolay oluşu diye düşünüyorum. Mandalina ihracatının 912 milyon dolara ulaşacağını beklemiyorduk. Bu artış bizi son derece mutlu etti. Umarım aynı şekilde devam eder. Bu rakamın üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz. 2023'te Türkiye'nin mandalina üretimi yaklaşık 3 milyon ton iken 2024'te 2 milyon tona geriledi. Dolayısıyla 2024'te ihracat düşük kaldı, 2025'te özellikle Akdeniz tarafında rekolte yüzde 40-50 arttı. Birim fiyatların da yükselmesi ile toplam ihracatımız yüzde 92 arttı."