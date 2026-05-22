Türkiye'nin net yatırım pozisyonu martta negatife kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mart dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu mart ayı itibarıyla eksi 360,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı varlıklar geriledi, yükümlülükler arttı

Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıklarının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 azalarak 395 milyar dolar seviyesine gerilediği belirtildi. Aynı dönemde yükümlülüklerin ise yüzde 1,4 artışla 755,8 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

TCMB verilerine göre rezerv varlıklar da 33,2 milyar dolarlık düşüşle 150,8 milyar dolar seviyesine indi.

Portföy yatırımlarında dikkat çeken artış

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımların bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artarak 78 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Portföy yatırımlarında ise yüzde 51,9 oranında artış yaşanırken, bu kalem 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminin de yüzde 6,1 yükselişle 156 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıklarının ise yüzde 19,9 artışla 52,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Yabancı yatırım fonu büyüklüğü 4,8 milyar dolar oldu

TCMB açıklamasında, yurt dışı yerleşiklerin sahip olduğu yurt içi yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülüklerin 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren istatistiklere dahil edildiği hatırlatıldı.

Buna göre, yurt dışı yerleşiklerin elindeki yatırım fonu büyüklüğünün 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 4,8 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

DİBS yükümlülüklerinde düşüş

Portföy yatırımları alt kalemleri arasında yer alan genel yönetimin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yükümlülüklerinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,1 azalarak 14,6 milyar dolara gerilediği açıklandı.

Yükümlülük kalemlerinde doğrudan yatırımların yüzde 5,2 artışla 212,7 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Portföy yatırımları yüzde 0,1 düşüşle 142,3 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 0,1 gerileyerek 400,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.