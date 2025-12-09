Türkiye’nin nükleer rotasında Bill Gates imzası! Bakan görüşmeyi resmen duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin nükleer enerji yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bill Gates ile görüşmeler sürüyor

Bayraktar, Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, 2050 yılına kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santral kapasitesi kurulmasının planlandığını söyledi. Bakan, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yapığı açıklamada "Küçük modüler nükleer santraller için Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşüyoruz. 2050’ye kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santrallar kurmayı planlıyoruz"