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Türkiye'nin önemli pazarı: Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretiminin ardından üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarını da açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında 79,9 milyar dolarlık ihracat yaptığı Avrupa'da Euro kullanan ülkeler üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

Buna göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

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Avrupa, Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin yılın ilk 10 ayındaki 216 milyar 383 milyon dolarlık dış satımının 79,9 milyar dolar seviyesinde.

Ülke ülke değişimler

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

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GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

 