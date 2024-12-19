Türkiye'nin OSB haritası genişliyor! Türkiye’de OSB sayısı 364’e çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) ve planlı sanayi alanlarıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Kacır, 2002 yılında 191 olan OSB sayısının bugün 364’e ulaştığını ifade etti.

Bakan Kacır, “Bu vesileyle ilk kez burada sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin’de 74 hektar büyüklüğünde bir OSB’nin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan ediyorum” dedi. Kacır, OSB'lerin yanı sıra genişleme alanlarıyla birlikte 10 bin 661 hektar ve Kahramanmaraş Afşin OSB ile 74 hektar daha planlı sanayi alanı oluşturulduğunu belirtti.

22 yılda büyük atılım

Bakan Kacır, son 22 yılda planlı sanayi alanlarının 48 bin hektardan 146 bin hektara çıkarıldığını, üretimde olan parsellerin sayısının 11 binden 59 bine ulaştığını ve bu bölgelerde çalışan kişi sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi.

“Son bir yılda 12 OSB, 7 endüstri bölgesi ve 4 sanayi alanı ilan ettik. Bunlara Afşin OSB’yi de ekledik. Planlı sanayileşme politikamızla hem üretim hem de istihdamda önemli kazanımlar elde ediyoruz” diyen Kacır, OSB’lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Afşin OSB ile yeni bir adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sicil verilen 74 hektarlık Afşin OSB, Türkiye'nin sanayi altyapısını genişletmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Afşin OSB’nin, bölgedeki üretim ve kalkınma faaliyetlerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Afşin Sanayi Alanı’nın belirlenmesine ilişkin karar, 24 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu bölgenin tüzel kişilik kazanarak sanayi üretim alanı haline gelmesinin önü açılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda daha fazla sanayi alanı kazandırarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.